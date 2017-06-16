Бегунья из Новосибирска обогнала всех соперниц в высотной гонке по горам

Елена Рухляда, победительница высотной гонки в Актру

Елена Рухляда из Новосибирска стала победительницей первого этапа Кубка России по альпинизму Aktru Skyrace в дисциплине скайраннинга «высотная гонка».





Высотная гонка прошла 16 июня в ущелье Актру, Республики Алтай.





Всего в гонке в Актру приняли участие 40 спортсменов из 17 городов России. На старт вышли 14 женщин и 26 мужчин. Среди мужчин победу одержал 38-летний Виталий Чернов из Иркутска. Время Виталия составило 2:17:35. Елена преодолела дистанцию за 2:37:36.





Участники гонки бежали на вершину горы Юбилейная, после чего разворачивались и отправлялись на финиш в базовый альпинистский лагерь Актру. Высота вершины составляет 3400 м выше уровня моря, а дистанция участников была 18 км, они набирали высоту 1500 м.







По словам Елены, она впервые участвовала в подобных соревнованиях и не ожидала, что будет такая сложная дистанция. В прошлом Елена занималась лёгкой атлетикой в дисциплине «горный бег» и достигла уровня мастера спорта международного класса. Сейчас спортсменка работает тренером в школе экстремального бега «ЯБЕГУ» и готовит новосибирцев к забегам вне города.



Двумя днями ранее Елена была первой среди женщин в другой гонке — на Кубке «Вертикальный километр».





Елена Рухляда (третья слева) со своими учениками





21 мая Елена Рухляда стала победительницей в полумарафоне в Новосибирске, который был во время первого всероссийского полумарафона «ЗаБег».