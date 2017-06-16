Минстрой НСО отменил возмутившие жителей Ложка изменения в генплан

Минстрой Новосибирской области отменил изменения, внесённые администрацией Барышевского сельсовета в генплан посёлка Ложок и в правила землепользования и застройки.





Соответствующие приказы от 8 июня 2017 года опубликованы на официальном сайте ведомства.





Как пояснил замминистра строительства области Иван Шмидт в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ, в результате проверки, проведённой министерством после обращения жителей Ложка, выяснилось, что администрация Барышевского сельсовета нарушила требования к внесению изменений и корректировок.







«Указанными действиями были нарушены основные принципы законодательства о градостроительной деятельности, а именно принцип участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности и обеспечение свободы такого участия, принцип ответственности органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека», — отметил замминистра.







Беспокойство жителей Ложка вызвали занятые берёзовым лесом территории, которые оказались выделены под капитальное строительство. Они также опасались, что рядом с их частными домами может начаться строительство высоток.







В апреле минстрой вместе с прокуратурой проверили законность приобщения зелёной зоны к зоне жилой застройки.