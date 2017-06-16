Известный спорткомплекс для мини-футбола Soccer Arena выставлен на продажу





Так Soccer Arena выглядела до реконструкции. Фото Стаса Соколова

Владельцы новосибирского спорткомплекса Soccer Arena выставили его на продажу — за здание и земельный участок они просят 318 млн руб.







Информацию о том, что Soccer Arena продается, НГС.НОВОСТИ подтвердил директор компании Nazarov & Partners (занимается брокериджем объекта) Александр Назаров. По его словам, объект представляет собой само здание площадью 3,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,92 тыс. кв. м. Владельцы хотят получить за Soccer Arena 318,6 млн руб.







Спортивные площадки комплекса. Фото Стаса Соколова





В качестве причины продажи Назаров называет то, что для нынешних собственников Soccer Arena это не профильный бизнес, и заниматься управлением столь необычного объекта им просто некогда.





Владельцев Soccer Arena Назаров не называет, ограничиваясь только фразой, что это «несколько человек» из разных сфер бизнеса.







Бассейн в аквазоне. Фото Стаса Соколова (2007 год)





Soccer Arena был открыт в 2007 году, и тогда его основным инвестором газета «КоммерсантЪ» называла Николая Скороходова (считается ключевым частным совладельцем розничной группы «Холидей»). Первоначально проект задумывался как спортивно-развлекательный комплекс: на первом этаже работали несколько полей для мини-футбола, площадки для тенниса и турецкая баня, а на втором располагался большой ресторан. Сейчас общепита в комплексе нет — второй зал отдан под тренажёрный зал.







Soccer Arena — не единственный современный комплекс для мини-футбола в Новосибирске. Так, в прошлом году на ул. Большевистской заработал спортивный центр Sportbox с двумя футбольными полями.