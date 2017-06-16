Известный спорткомплекс для мини-футбола Soccer Arena выставлен на продажу


Так Soccer Arena выглядела до реконструкции. Фото Стаса Соколова
Так Soccer Arena выглядела до реконструкции. Фото Стаса Соколова

Владельцы новосибирского спорткомплекса Soccer Arena выставили его на продажу — за здание и земельный участок они просят 318 млн руб.


Информацию о том, что Soccer Arena продается, НГС.НОВОСТИ подтвердил директор компании Nazarov & Partners (занимается брокериджем объекта) Александр Назаров. По его словам, объект представляет собой само здание площадью 3,7 тыс. кв. м и земельный участок площадью 7,92 тыс. кв. м. Владельцы хотят получить за Soccer Arena 318,6 млн руб.


Спортивные площадки комплекса. Фото Стаса Соколова
Спортивные площадки комплекса. Фото Стаса Соколова


В качестве причины продажи Назаров называет то, что для нынешних собственников Soccer Arena это не профильный бизнес, и заниматься управлением столь необычного объекта им просто некогда.


Владельцев Soccer Arena Назаров не называет, ограничиваясь только фразой, что это «несколько человек» из разных сфер бизнеса.


Бассейн в аквазоне. Фото Стаса Соколова (2007 год)
Бассейн в аквазоне. Фото Стаса Соколова (2007 год)


Soccer Arena был открыт в 2007 году, и тогда его основным инвестором газета «КоммерсантЪ» называла Николая Скороходова (считается ключевым частным совладельцем розничной группы «Холидей»). Первоначально проект задумывался как спортивно-развлекательный комплекс: на первом этаже работали несколько полей для мини-футбола, площадки для тенниса и турецкая баня, а на втором располагался большой ресторан. Сейчас общепита в комплексе нет — второй зал отдан под тренажёрный зал.


Soccer Arena — не единственный современный комплекс для мини-футбола в Новосибирске. Так, в прошлом году на ул. Большевистской заработал спортивный центр Sportbox с двумя футбольными полями.

Стас Соколов
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