СК: 56 детей заболели ОРВИ в лагере под Новосибирском

В лагере «Юбилейный» заболело 56 детей

16 июня следователи огласили результаты проверки по оказанию услуг в лагере «Юбилейный», расположенном в Бердске.





«С 13 по 15 июня 2017 года в расположенном в городе Бердск в детском санаторно-оздоровительном учреждении "Юбилейный" произошло групповое заболевание 56-детей острым ринофарингитом, сопровождающимся функциональным расстройством пищеварения»,





— говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.





Сейчас заболевшим детям в амбулаторных и стационарных условиях оказывается медицинская помощь. Угроза для жизни проходящих лечение детей отсутствует, отметили следователи.







С 16 июня лагерь закрыт на карантин, родители забирают детей из лагеря. Всего в детском учреждении находилось около 500 несовершеннолетних.







Сегодня следователи начали проводить проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) — после обращения сотрудников новосибирского Роспотребнадзора. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей. «По её результатам будет принято процессуальное решение», — пообещали в Следственном комитете.







Сотрудники санатория «Рассвет» сообщили о закрытии двух лагерей из-за вспышки ОРВИ в Бердске — лагеря «Юбилейный» и «Дельфин». Как ранее рассказала руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина, шесть детей из лагеря «Юбилейный» попали в больницу.

