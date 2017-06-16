Депутат предложил освободить зоопарк от выплат в бюджет

Вход в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
Вход в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Новосибирский депутат предложил временно освободить зоопарк от отчисления 10 % прибыли в городской бюджет.


«У нас на территории города одно из замечательных муниципальных наших предприятий — Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило. Это одно из самых интересных мест нашего города, куда с удовольствием приходят горожане. И все это замечательно, но есть такой момент, что останавливаться на месте нельзя.


И на основании этого у нас есть предложение освободить на определённый период времени Новосибирский зоопарк от выплаты прибыли 10 % в бюджет города Новосибирска», 


— высказался новосибирский депутат Владислав Люмин на сессии Совета депутатов города по бюджету и налоговой политики 16 июня.


В свою очередь коллеги Люмина заметили, что у зоопарка и так достаточно субсидий, и предприятие может самостоятельно справиться с недостатком финансов. «Я считаю, что уже само рассмотрение этого вопроса создаст прецедент», — высказал свою позицию депутат Денис Плотников. Он напомнил, что у зоопарка высокая посещаемость и дорогая аренда, поэтому стоит обратить внимание на эффективность управленческой команды предприятия, прежде чем просить помощи из городского бюджета.


Присутствовавший на заседании комиссии директор зоопарка Андрей Шило подчеркнул, что речь идёт лишь о временном освобождении от выплат — пока идёт реализация инвестиционных проектов.


В итоге депутаты решили создать рабочую группу, которая подробно изучит положение дел в зоопарке и обоснованность льготы. В свою очередь депутат Александр Бурмистров попросил Андрея Шило к началу обсуждений подготовить подробную информацию, связанную с публикациями в СМИ о парковке у зоопарка.

Анна Богданова
Фото Ирины Малыгиной

Прочтений: 2368
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено