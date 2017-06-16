Депутат предложил освободить зоопарк от выплат в бюджет

Вход в Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

Новосибирский депутат предложил временно освободить зоопарк от отчисления 10 % прибыли в городской бюджет.







«У нас на территории города одно из замечательных муниципальных наших предприятий — Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило. Это одно из самых интересных мест нашего города, куда с удовольствием приходят горожане. И все это замечательно, но есть такой момент, что останавливаться на месте нельзя.





И на основании этого у нас есть предложение освободить на определённый период времени Новосибирский зоопарк от выплаты прибыли 10 % в бюджет города Новосибирска»,





— высказался новосибирский депутат Владислав Люмин на сессии Совета депутатов города по бюджету и налоговой политики 16 июня.





В свою очередь коллеги Люмина заметили, что у зоопарка и так достаточно субсидий, и предприятие может самостоятельно справиться с недостатком финансов. «Я считаю, что уже само рассмотрение этого вопроса создаст прецедент», — высказал свою позицию депутат Денис Плотников. Он напомнил, что у зоопарка высокая посещаемость и дорогая аренда, поэтому стоит обратить внимание на эффективность управленческой команды предприятия, прежде чем просить помощи из городского бюджета.







Присутствовавший на заседании комиссии директор зоопарка Андрей Шило подчеркнул, что речь идёт лишь о временном освобождении от выплат — пока идёт реализация инвестиционных проектов.







В итоге депутаты решили создать рабочую группу, которая подробно изучит положение дел в зоопарке и обоснованность льготы. В свою очередь депутат Александр Бурмистров попросил Андрея Шило к началу обсуждений подготовить подробную информацию, связанную с публикациями в СМИ о парковке у зоопарка.