Новосибирск начали украшать ко Дню города

Флаги на ул. Большевистской
Флаги на ул. Большевистской

В Новосибирске начали вывешивать разноцветные флаги к 124-летнему дню рождения города.


Флаги, которые вывешивают ко Дню города на ул. Большевистской, заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ днём 16 июня. На флагах, как и на праздновании 123-летия Новосибирска, присутствуют белый, красный, синий и жёлтый цвета.


Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова подтвердила, что украшать город начали на днях. Закончат вывешивать праздничные флаги и баннеры ко Дню города.


В этом году Новосибирску исполняется 124 года, празднование будет проходить 24–25 июня. Ранее в мэрии рассказывали, что символикой праздника в этом году сделали разноцветные «центрические» круги как символ бесконечного развития, обновления и устремления, «своего рода диск, записывающий историю города».


В этом году акцент сделали на экологии, например, на пл. Ленина сценическую площадку оформят в виде газона, который был задуман при благоустройстве площади в 1926 году.


25 июня на пл. Ленина состоится праздничный концерт, его хедлайнером стала группа «Несчастный случай».

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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