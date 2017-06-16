Жительница Красного проспекта испугалась хамелеона в квартире и вызвала спасателей

Хозяйка хамелеона забрала у спасателей свою ящерицу через пару часов

Днём 16 июня жительница Новосибирска обнаружила у себя в квартире большую ящерицу и вызвала спасателей МАСС.





Инцидент произошёл в 13:03 в квартире на ул. Красный проспект. «Девушка увидела хамелеона, испугалась, закрылась в комнате и вызвала спасателей. Приехавшие спасатели пошли искать ящерицу по квартире, думали, убежала уже, но потом обнаружили её в ветвях комнатного растения», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.











Спасатели поймали рептилию в коробку и увезли себе на базу. Хозяйка начала искать свою ящерицу и нашла её у спасателей МАСС.





«В квартире окна балкона были открытые — вот хамелеон и пришёл от соседки. Хозяйка ящерицы, молодая девушка лет 25. У нас постоянно что-то случается — то змеи, то ящерицы, то пауки»,





— добавил Дмитрий Фокин.







В начале мая пришедшая домой девушка обнаружила в квартире змею — спасатели МАСС, надев средства защиты, выманили змею в коридор и эвакуировали опасную рептилию.

