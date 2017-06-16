Хищников в Новосибирском зоопарке перевели на новый режим из-за жары

Животных стараются не кормить в жару, а их вольеры поливают из шланга
Животных стараются не кормить в жару, а их вольеры поливают из шланга

В Новосибирском зоопарке им. Р.Шило из-за жары животных перевели на новый режим.


«В жару животных стараются не кормить, дежурные работники дают им еду позже вечером. В основном это хищники, которым дают мясо (в жару им некомфортно). 


Но это не относится к обезьянам (для них такая погода абсолютно нормальна)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ завотделом международного сотрудничества зоопарка Татьяна Певнева. 


Она добавила, что клетки с животными также опрыскивают водой, поливают из шланга. Сотрудники зоопарка следят, чтобы у зверей постоянно была вода. 


По словам Татьяны Певневой, тяжелее всего в такую погоду приходится овцебыкам, но их спасают сосны и опрыскиватель в вольере — он создаёт прохладу. 


«Стараемся для медведей делать охлаждающие бассейны. У львов и тигров есть каменные домики, которые не нагреваются, и внутри царит прохлада. У птиц и более мелких животных в вольерах есть либо укрытия, либо навесы, либо деревья, т.е. практически у всех есть тень», — поделились в зоопарке. 


Аномально жаркая погода установилась в Новосибирске в начале недели. Она сохранится и на выходных. Ночью температура будет от +14 до +20 градусов, а днём — от +28 до +35 градусов. 

Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич

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