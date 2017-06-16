Мэрия Новосибирска проиграла спор за сквер перед цирком

Сквер лишился статуса рекреационной зоны, однако мэрия намерена отстоять его перед застройщиком

Городские власти вынуждены лишить сквер перед зданием на ул. Челюскинцев, 50 статуса зелёной зоны – им не удалось отстоять его в суде.





Как объяснил сегодня на заседании комиссии горсовета по муниципальному имуществу заместитель мэра, глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, муниципалитет вынужден перезонировать участок площадью более 24 соток перед зданием ФГУП ПО «Инженерная геодезия» на ул. Челюскинцев, 50 из рекреационной зоны в общественно-деловую.







Согласно материалам Арбитражного суда, участок площадью 2441 кв. м находится в федеральной собственности и в 2014 году был предоставлен в аренду ООО «Лидер» территориальным управлением Росимущества для строительства административного здания.





В 2016 году мэрия по заявлению администрации Центрального округа изменила зонирование территории для организации сквера и впоследствии по этой причине отказала арендатору земли в выдаче разрешения на строительство. Компания «Лидер» обратилась в суд с требованием признать неправомерным постановление, изменившее статус земли.







«В связи с тем, что предоставление земельного участка произошло до того, как мы внесли изменение в зонирование, суд принял позицию арендатора этого земельного участка, компании ООО "Лидер", с тем, чтобы вернуть первоначальный вид использования территории, защищая права предпринимателя, который, конечно, здесь в заложники попадает», — сообщил сегодня на заседании комиссии Совета депутатов Новосибирска по муниципальному имуществу Кондратьев. Члены комиссии приняли предложение, оно будет вынесено на обсуждение на ближайшей сессии горсовета.







Между тем, подчеркнул Алексей Кондратьев, мэрия предпринимает все возможные меры, чтобы не допустить строительства на месте неформального сквера. Решение суда первой инстанции вынесено 2 мая, 14 июня мэрия подала апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный суд.







«[Мы сделали] несколько обращений, чтобы нам передали этот земельный участок и расторгли договор, на что получили ответ, что расторгаться договор не будет, — добавил вице-мэр. — Мы будем рассматривать вопрос об изъятии этого земельного участка с предложением иного, но строительство на этой территории считаем недопустимым».







Ранее мэрии удалось вернуть в муниципальную собственность многолетний пустырь перед долгостроем гостиницы «Турист» — в начале июня там высадили первые пихты, которые должны стать основой для будущего сквера.

