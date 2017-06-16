Властям потребовалась партия шкатулок, имитирующих швейцарский вяз

На шкатулках должен быть изображён бизнес-центр «Кобра»

Областное правительство объявило запрос котировок на поставку сувенирных шкатулок и плакеток с изображением бизнес-центра «Кобра» и самолётов Су-34.







Об этом говорится в информации о закупке, размещённой 16 июня на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчик — областное казенное учреждение «Хозяйственное управление».







Максимальная стоимость контракта — 300 тыс. 497 руб. за 23 шкатулки и 23 плакетки-карты (дощечки с картами). Заявки от изготовителей будут рассмотрены 29 июня.





«Детали шкатулки должны быть изготовлены из модифицированного экологичного древесно-композитного материала высокой плотности HDF со специальным ровным покрытием, имитирующим гладко-шлифованную поверхность натуральных пород дерева — швейцарского вяза и венге», — говорится в техническом задании.





Размер шкатулки должен быть 37,3 см в длину и 26,2 см в высоту. Внутри должен быть мягкий ложемент и индивидуальный отсек под вкладку с контуром карты.





На крышке шкатулки в центре должен быть расположен графический рисунок в виде герба Новосибирской области, выполненный лазерной гравировкой с заливкой контрастом и инкрустацией деталей. С внутренней стороны крышки предполагается графическая композиция с двумя надписями «Гордимся прошлым, создаём будущее», железнодорожным мостом через Обь, бизнес-центром «Кобра» и самолётами Су-34, говорится в документации.





На плакетке-карте должны быть изображены все районы области. Саму плакетку нужно упаковать в подарочную коробку.





Заказчик ждёт, что сувениры будут готовы не позднее 31 декабря 2017 года. Источник финансирования контракта — областной бюджет на 2017 год.





В областном хозуправлении корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказались прокомментировать, где и кому будут вручать шкатулки и плакетки.





Напомним, в сентябре будет отмечаться 80-летие Новосибирской области. К этому празднику областное правительство уже в начале года начало вручать медали, правда, с перепутанными цветами регионального флага.