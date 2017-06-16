Властям потребовалась партия шкатулок, имитирующих швейцарский вяз

На шкатулках должен быть изображён бизнес-центр «Кобра»
На шкатулках должен быть изображён бизнес-центр «Кобра»

Областное правительство объявило запрос котировок на поставку сувенирных шкатулок и плакеток с изображением бизнес-центра «Кобра» и самолётов Су-34. 


Об этом говорится в информации о закупке, размещённой 16 июня на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчик — областное казенное учреждение «Хозяйственное управление».


Максимальная стоимость контракта — 300 тыс. 497 руб. за 23 шкатулки и 23 плакетки-карты (дощечки с картами). Заявки от изготовителей будут рассмотрены 29 июня. 


«Детали шкатулки должны быть изготовлены из модифицированного экологичного древесно-композитного материала высокой плотности HDF со специальным ровным покрытием, имитирующим гладко-шлифованную поверхность натуральных пород дерева — швейцарского вяза и венге», — говорится в техническом задании.


Размер шкатулки должен быть 37,3 см в длину и 26,2 см в высоту. Внутри должен быть мягкий ложемент и индивидуальный отсек под вкладку с контуром карты.


На крышке шкатулки в центре должен быть расположен графический рисунок в виде герба Новосибирской области, выполненный лазерной гравировкой с заливкой контрастом и инкрустацией деталей. С внутренней стороны крышки предполагается графическая композиция с двумя надписями «Гордимся прошлым, создаём будущее», железнодорожным мостом через Обь, бизнес-центром «Кобра» и самолётами Су-34, говорится в документации.


На плакетке-карте должны быть изображены все районы области. Саму плакетку нужно упаковать в подарочную коробку.


Заказчик ждёт, что сувениры будут готовы не позднее 31 декабря 2017 года. Источник финансирования контракта — областной бюджет на 2017 год. 


В областном хозуправлении корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказались прокомментировать, где и кому будут вручать шкатулки и плакетки. 


Напомним, в сентябре будет отмечаться 80-летие Новосибирской области. К этому празднику областное правительство уже в начале года начало вручать медали, правда, с перепутанными цветами регионального флага.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

Прочтений: 1259
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено