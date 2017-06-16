В переходах метро начали торговать супермодной игрушкой из подшипников
В Новосибирске начала массово продаваться ставшая в этом году суперпопулярной игрушка под названием спиннер.
Лотки со спиннерами появились сегодня, 16 июня, на пл. Маркса и в киосках, расположенных в переходе метро. Цены на игрушки начинаются от 80 руб. При этом большая часть моделей продается по 200 руб., а более крупные варианты игрушки стоят по 300 руб.
В организованной торговле спиннеры можно купить в сети магазинов HELLO.
Спиннер — игрушка, которая представляет собой подшипник с несколькими выступающими крыльями, на которых закреплены утяжелители. Придумана она была ещё в 1990-х годах и первоначально предназначалась для гиперактивных детей, которым спиннер должен был помочь учиться концентрации внимания. Мировую популярность эта игрушка завоевала только в этом году, и уже в мае этого года спиннеры заняли все места в списке 20 самых продающихся игрушек на Amazon, крупнейшем в мире интернет-магазине.
В мае НГС.НОВОСТИ писали об энтузиастах, которые начали выпускать аналог такой игрушки в Новосибирске.
Стас Соколов
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