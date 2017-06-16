В переходах метро начали торговать супермодной игрушкой из подшипников

Остромодные игрушки появились в Новосибирске на этой неделе. Фото Стаса Соколова





В Новосибирске начала массово продаваться ставшая в этом году суперпопулярной игрушка под названием спиннер.







Цены на спиннеры начинаются у уличных торговцев с 80 руб. за штуку. Фото Стаса Соколова





Лотки со спиннерами появились сегодня, 16 июня, на пл. Маркса и в киосках, расположенных в переходе метро. Цены на игрушки начинаются от 80 руб. При этом большая часть моделей продается по 200 руб., а более крупные варианты игрушки стоят по 300 руб.





В организованной торговле спиннеры можно купить в сети магазинов HELLO.











Спиннер — игрушка, которая представляет собой подшипник с несколькими выступающими крыльями, на которых закреплены утяжелители. Придумана она была ещё в 1990-х годах и первоначально предназначалась для гиперактивных детей, которым спиннер должен был помочь учиться концентрации внимания. Мировую популярность эта игрушка завоевала только в этом году, и уже в мае этого года спиннеры заняли все места в списке 20 самых продающихся игрушек на Amazon, крупнейшем в мире интернет-магазине.





В мае НГС.НОВОСТИ писали об энтузиастах, которые начали выпускать аналог такой игрушки в Новосибирске.