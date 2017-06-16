Девушка лишилась денег с карты во время свидания с мужчиной из интернета

Мужчина украл 55 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами

16 июня в суд отправилось дело 32-летнего новосибирца, обвинённого в краже с банковской карты своей приятельницы 55 тыс. руб.





Инцидент произошёл 20 ноября 2016 года. «Мужчина с 29-летней девушкой познакомились в интернете, долго переписывались, потом решили встретиться.





Видимо, это произошло на первом свидании. Они встретились в караоке-баре на ул. Немировича-Данченко, девушка заплатила по счёту, воспользовавшись своей банковской картой, а находившийся с ней мужчина запомнил ПИН-код»,





— рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Девушка попросила нового друга подержать для сохранности её карту и сотовый телефон. Пока её не было, обвиняемый сходил в ближайший банкомат и снял с её карты 55 тыс. руб.





«Он удалил СМС-оповещения на телефоне, вернулся в зал и продолжил общение. Потерпевшая девушка заметила снятие денег со счёта только на следующий день и обратилась в полицию»,





— добавили в пресс-службе.







По данным полиции, мужчина знал, что девушка недавно продала автомобиль, а украденными деньгами подозреваемый рассчитался по своим долгам.







Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), мужчина сейчас под стражей. 16 июня дело было передано суд.







Другой новосибирец ради наживы в июне ворвался в два офиса микрофинансов в разных районах города, перед этим нарисовав себе краской усы с бородой.

