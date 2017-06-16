Девушка лишилась денег с карты во время свидания с мужчиной из интернета

Мужчина украл 55 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами
Мужчина украл 55 тыс. руб., чтобы расплатиться с долгами

16 июня в суд отправилось дело 32-летнего новосибирца, обвинённого в краже с банковской карты своей приятельницы 55 тыс. руб.


Инцидент произошёл 20 ноября 2016 года. «Мужчина с 29-летней девушкой познакомились в интернете, долго переписывались, потом решили встретиться.


Видимо, это произошло на первом свидании. Они встретились в караоке-баре на ул. Немировича-Данченко, девушка заплатила по счёту, воспользовавшись своей банковской картой, а находившийся с ней мужчина запомнил ПИН-код»,


 — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Девушка попросила нового друга подержать для сохранности её карту и сотовый телефон. Пока её не было, обвиняемый сходил в ближайший банкомат и снял с её карты 55 тыс. руб. 


«Он удалил СМС-оповещения на телефоне, вернулся в зал и продолжил общение. Потерпевшая девушка заметила снятие денег со счёта только на следующий день и обратилась в полицию»,


 — добавили в пресс-службе.


По данным полиции, мужчина знал, что девушка недавно продала автомобиль, а украденными деньгами подозреваемый рассчитался по своим долгам.


Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), мужчина сейчас под стражей. 16 июня дело было передано суд. 


Другой новосибирец ради наживы в июне ворвался в два офиса микрофинансов в разных районах города, перед этим нарисовав себе краской усы с бородой.

Мария Шевлягина
Фото Katarzyna Bialasiewicz (Essentials/iStock)

Прочтений: 7684
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (57)57
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено