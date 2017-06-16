Молодой человек застрял на карнизе третьего этажа в центре Новосибирска

Спасатели помогают мужчине спуститься с карниза

Новосибирские спасатели помогли молодому человеку спуститься с карниза, расположенного на высоте 3-го этажа, в доме на Вокзальной магистрали.





16 июня в 6:30 очевидцы позвонили оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и сообщили, что мужчина стоит на карнизе 3-го этажа дома на Вокзальной магистрали, сообщается в группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».







«Прибывшие на место спасатели МАСС, переговорив с молодым человеком, выяснили, что ему нужна помощь. Спасатели, используя трехколенную лестницу, поднялись к нему. Застраховав мужчину, в сопровождении благополучно спустили на землю и передали сотрудникам МВД», — пишут спасатели в соцсети «ВКонтакте».







На видео, снятом спасателями, видно, что мужчина оказался на карнизе снаружи дома на Вокзальной магистрали, 11. Начальник МАСС Дмитрий Фокин рассказал НГС.НОВОСТИ, что молодому человеку 24 года, на карниз он вылез из окна третьего этажа.











При этом уточнить, почему молодой человек оказался на карнизе, Дмитрий Фокин отказался. «Рассказывать не буду, в его (молодого человека. — К.Е.) интересах и интересах следствия», — сказал начальник МАСС.







Новосибирские спасатели часто помогают детям и взрослым спуститься с высоты — недавно спасатели не дали выпасть маленькому ребёнку из окна 3-го этажа в доме на ул. Широкой.