Две столичные компании нацелились на покупку «Сибмоста»

Пока владельцами «Сибмоста» по-прежнему значатся Альберт и Владислав Кошкины

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компаниям из Москвы и Подмосковья купить крупнейшую мостостроительную организацию Новосибирской области — АО «Сибмост».





В среду, 14 июня, ФАС удовлетворила ходатайства двух компаний на приобретение 100 % голосующих акций новосибирской компании «Сибмост», следует из документов на сайте ведомства. Ходатайства подавали ООО Звенигородская ДСК» (Московская область), которое занимается строительством дорог и автомагистралей, и ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (Москва), которое специализируется на строительстве мостов и тоннелей.





По данным «СПАРК-Интерфакс», у предприятий, согласовавших покупку «Сибмоста», один генеральный директор — Павел Образцов. Он же — единственный владелец «Звенигородской ДСК», которой в свою очередь принадлежит 49 % в уставном капитале «Объединенного мостостроительного предприятия». Также долями в ООО «ОМП» владеют ООО «СБК Баланс» (24 %) и АО «Система-Инвест» (27 %), головную компанию которой (ПАО «АФК Система») уже давно называли потенциальным покупателем «Сибмоста».





Ранее стало известно, что на контрольный пакет «Сибмоста» также претендует Сбербанк. В апреле ФАС одобрила его ходатайство о приобретении 51 % голосующих акций АО «Сибмост». Этому предшествовала смена руководства в «Сибмосте» — в феврале основной владелец и президент компании Альберт Кошкин оставил свой пост. В марте на его должность пришёл бывший министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов, ради этой должности уволившийся из областного правительства.







Пока в базе «СПАРК» владельцами «Сибмоста» по-прежнему значатся Альберт и Владислав Кошкины (92,46 % и 7,53 % доли соответственно). Сейчас Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста».