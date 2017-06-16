Две столичные компании нацелились на покупку «Сибмоста»

Пока владельцами «Сибмоста» по-прежнему значатся Альберт и Владислав Кошкины
Пока владельцами «Сибмоста» по-прежнему значатся Альберт и Владислав Кошкины

Федеральная антимонопольная служба России разрешила компаниям из Москвы и Подмосковья купить крупнейшую мостостроительную организацию Новосибирской области — АО «Сибмост».


В среду, 14 июня, ФАС удовлетворила ходатайства двух компаний на приобретение 100 % голосующих акций новосибирской компании «Сибмост», следует из документов на сайте ведомства. Ходатайства подавали ООО Звенигородская ДСК» (Московская область), которое занимается строительством дорог и автомагистралей, и ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» (Москва), которое специализируется на строительстве мостов и тоннелей.


По данным «СПАРК-Интерфакс», у предприятий, согласовавших покупку «Сибмоста», один генеральный директор — Павел Образцов. Он же — единственный владелец «Звенигородской ДСК», которой в свою очередь принадлежит 49 % в уставном капитале «Объединенного мостостроительного предприятия». Также долями в ООО «ОМП» владеют ООО «СБК Баланс» (24 %) и АО «Система-Инвест» (27 %), головную компанию которой (ПАО «АФК Система») уже давно называли потенциальным покупателем «Сибмоста».


Ранее стало известно, что на контрольный пакет «Сибмоста» также претендует Сбербанк. В апреле ФАС одобрила его ходатайство о приобретении 51 % голосующих акций АО «Сибмост». Этому предшествовала смена руководства в «Сибмосте» — в феврале основной владелец и президент компании Альберт Кошкин оставил свой пост. В марте на его должность пришёл бывший министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов, ради этой должности уволившийся из областного правительства.


Пока в базе «СПАРК» владельцами «Сибмоста» по-прежнему значатся Альберт и Владислав Кошкины (92,46 % и 7,53 % доли соответственно). Сейчас Арбитражный суд Новосибирской области рассматривает дело о банкротстве «Сибмоста».

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 3842
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено