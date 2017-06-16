Молодой человек праздновал окончание вуза и утонул в озере

Выпускник утонул возле села Гусиный Брод
Выпускник утонул возле села Гусиный Брод

Вечером 15 июня под Новосибирском утонул 22-летний выпускник СибГУТИ, который праздновал с друзьями окончание обучения.


Происшествие случилось возле села Гусиный Брод.


Как сообщают в следственном управлении СК РФ по НСО,  сначала 4 юношей и 4 девушки праздновали в одном из дачных домов СНТ «Ранет». Затем молодые люди отправились к ближайшему озеру, чтобы искупаться. 


«22 летний юноша, отплыв от берега на расстояние не менее 10 метров, нырнул под поверхность воды. После того, как молодой человек через 20 секунд не всплыл, его товарищи забеспокоились и сразу же стали искать его под водой. Обнаружив юношу на дне озера, отдыхавшие вынесли его на берег и обнаружили, что молодой человек не подаёт признаков жизни», — говорится в сообщении следователей.


Молодые люди самостоятельно не смогли реанимировать утонувшего. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть. Глубина озера составляет не менее 3 метров, отметили следователи.


«Когда следователь приехал на место, все [приятели погибшего] трезвые были. Рассказали, что выпили пива немножко. 


Это действительно положительные молодые люди, интеллигентные. По некоторым данным, молодой человек недостаточно хорошо умел плавать»,


 — рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.


Сейчас следственный отдел по городу Обь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего отправили на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.   


Два дня назад подросток утонул в реке Бердь в пяти метрах от берега – его приятель заметил захлебывающегося друга, но не смог спасти. 

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

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