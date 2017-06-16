На «Родниках» расстреляли припаркованный во дворе автомобиль

Полицейские пришли к выводу, что повреждения на стекле машины действительно похожи на выстрелы
Полицейские пришли к выводу, что повреждения на стекле машины действительно похожи на выстрелы

Новосибирские полицейские проверяют сообщение о стрельбе по автомобилю во дворе дома в микрорайоне «Родники».


В четверг, 15 июня, около 19:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле дома № 10 по ул. Немыткина.


«Мужчина услышал признаки выстрелов, а когда спустился, то обнаружил, что в его машине разбито стекло и предположил, что стреляли из дома. Сотрудники полиции на место выехали. Сразу же был организован поквартирный обход и обход близлежащей территории», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В пресс-службе пояснили, что ни в квартирах, ни в подъездах полицейские не нашли того, кто бы мог стрелять по машине. Сейчас они продолжают поиски, несмотря на то что хозяин автомобиля не стал писать заявление в полицию.


«Предварительно установлено, что повреждения [на стекле машины] характерны для выстрела», — пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что точное представление о природе этих повреждений может дать только экспертиза.


В марте 2017 года новосибирские полицейские проверяли информацию о хулигане, который обстрелял территорию детского сада № 490 в микрорайоне «Золотая Нива». Тогда воспитатели услышали хлопки, приняли их за выстрелы и завели в помещение гулявших на улице детей. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны нашли по соседству с детсадом следы сгоревших петард. 

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/incident_nsk
 

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