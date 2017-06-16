На Красном проспекте закрывается последний в Новосибирске магазин Promod

Последний день магазин Promod работает 30 июня
Последний день магазин Promod работает 30 июня

В Новосибирске на пл. Калинина закрывается последний в городе магазин французской женской одежды Promod, который проработал около 12 лет.


Сегодня, 16 июня, жители Новосибирска стали получать SMS-сообщения о том, что Promod закрывается 30 июня. Информацию о закрытии магазина на Красном проспекте НГС.НОВОСТИ подтвердила бренд-менеджер Promod по Сибири Мария Посухова.


«На Вокзальной магистрали первый магазин мы открыли в 2004 году, а этот — в 2005-м или 2006 году», — рассказала Мария.


В связи с закрытием в магазине устроили распродажу
В связи с закрытием в магазине устроили распродажу


Она пояснила, что магазин закрывается из-за падения трафика покупателей и, соответственно, падения выручки. «Возможно, кризис повлиял, что у людей понизилась покупательская способность», — предположила бренд-менеджер Promod.


По свидетельствам корреспондента НГС, в магазине ажиотаж: днём 16 июня там было около 20 человек
По свидетельствам корреспондента НГС, в магазине ажиотаж: днём 16 июня там было около 20 человек


Магазин на пл. Калинина — последний в городе магазин марки, Promod на Вокзальной магистрали закрылся в 2015 году. В том же году на Вокзальной магистрали закрылся магазин Mango, проработавший там 10 лет.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), Стаса Соколова (2, 3)

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