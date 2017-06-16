На Красном проспекте закрывается последний в Новосибирске магазин Promod
В Новосибирске на пл. Калинина закрывается последний в городе магазин французской женской одежды Promod, который проработал около 12 лет.
Сегодня, 16 июня, жители Новосибирска стали получать SMS-сообщения о том, что Promod закрывается 30 июня. Информацию о закрытии магазина на Красном проспекте НГС.НОВОСТИ подтвердила бренд-менеджер Promod по Сибири Мария Посухова.
«На Вокзальной магистрали первый магазин мы открыли в 2004 году, а этот — в 2005-м или 2006 году», — рассказала Мария.
Она пояснила, что магазин закрывается из-за падения трафика покупателей и, соответственно, падения выручки. «Возможно, кризис повлиял, что у людей понизилась покупательская способность», — предположила бренд-менеджер Promod.
Магазин на пл. Калинина — последний в городе магазин марки, Promod на Вокзальной магистрали закрылся в 2015 году. В том же году на Вокзальной магистрали закрылся магазин Mango, проработавший там 10 лет.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), Стаса Соколова (2, 3)