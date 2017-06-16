Температура Оби быстро пошла вверх с приближением тропического воздуха

Температура воды в Оби на 16 июня составляет 17–18 градусов

Новосибирские синоптики рассказали о стремительном повышении температуры воды в Оби на ближайших выходных.









«Температура воды в Оби сейчас пределах 17–18 градусов , на водохранилище — 19–20 градусов.





С поступлением воздушных масс тропического происхождения из Казахстана и Средней Азии температура будет повышаться.





Для открытия пляжного сезона, по-моему, вполне комфортные. На следующей неделе, скорее всего, будет то же самое»,







— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





В предстоящие выходные дни в Новосибирской области будет аномально жаркая погода. Ночью температура будет от +14 до +20 градусов, а днём — от +28 до +35 градусов.







Ранее сотрудники МЧС назвали официальные места отдыха у воды в Новосибирске и области. В черте Новосибирска в перечень попали пляж «Звезда» в Академгородке, пляж «У моря Обского» в микрорайоне ОбьГЭС и пляж «Наутилус» на левом берегу Оби под Коммунальным мостом.







В списке также пляж на Бердском заливе в районе базы отдыха «Сосновка» в Новосибирском районе, три пляжа в Бердске — «Дюны», «На камнях» и «Старый Бердск», а также два пляжа в Карасукском районе — на озёрах Кривое и Красное.

