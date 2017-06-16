Шесть детей попали в больницу из лагеря под Новосибирском
В двух детских лагерях под Новосибирском произошла вспышка ОРВИ — шестерых детей увезли в больницу.
«В настоящее время в детском отделении Бердской центральной городской больницы находится 6 детей из лагеря "Юбилейный" с клиническими проявлениями ОРВИ. Сейчас проводятся диагностические исследования.
Все дети в удовлетворительном состоянии», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина.
По информации методиста санатория «Рассвет» (сотрудники организации обзванивают родителей детей, отдыхающих в ближайших лагерях) Любови Куклиной, вспышка ОРВИ произошла в двух лагерях.
«В связи с прошедшими неблагоприятными погодными условиями много детей заболело ОРВИ — сейчас объявлено о приостановлении работы лагерей "Юбилейный" и "Дельфин". С 17 по 24 июня лагеря не будут работать», — пояснила методист.
Из-за накладок в работе лагерей родители смогут отправить детей на 5-дневный заезд в сентябре, добавила Куклина.
Как рассказала мать одного из детей, находящихся в лагере «Юбилейный», дети уезжают на «скорых» уже вторые сутки. «Дочь добавила, что этой ночью вожатые водили детей в изолятор — проверяли на инфекцию», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать ребёнка.
В ноябре 2016 года Новосибирская область передала жителям Махачкалы, где произошла вспышка кишечной инфекции, 10 тыс. доз вакцины от гепатита А.
Мария Шевлягина
Фото Анны Золотовой