Шесть детей попали в больницу из лагеря под Новосибирском

В детских лагерях «Юбилейный» и «Дельфин» произошли вспышки инфекции

В двух детских лагерях под Новосибирском произошла вспышка ОРВИ — шестерых детей увезли в больницу.







«В настоящее время в детском отделении Бердской центральной городской больницы находится 6 детей из лагеря "Юбилейный" с клиническими проявлениями ОРВИ. Сейчас проводятся диагностические исследования.





Все дети в удовлетворительном состоянии», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина.





По информации методиста санатория «Рассвет» (сотрудники организации обзванивают родителей детей, отдыхающих в ближайших лагерях) Любови Куклиной, вспышка ОРВИ произошла в двух лагерях.





«В связи с прошедшими неблагоприятными погодными условиями много детей заболело ОРВИ — сейчас объявлено о приостановлении работы лагерей "Юбилейный" и "Дельфин". С 17 по 24 июня лагеря не будут работать», — пояснила методист.





Из-за накладок в работе лагерей родители смогут отправить детей на 5-дневный заезд в сентябре, добавила Куклина.





Как рассказала мать одного из детей, находящихся в лагере «Юбилейный», дети уезжают на «скорых» уже вторые сутки. «Дочь добавила, что этой ночью вожатые водили детей в изолятор — проверяли на инфекцию», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать ребёнка.





В ноябре 2016 года Новосибирская область передала жителям Махачкалы, где произошла вспышка кишечной инфекции, 10 тыс. доз вакцины от гепатита А.

