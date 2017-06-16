Новосибирская девушка с саблей взяла «серебро» на чемпионате Европы

София Позднякова

Новосибирская саблистка София Позднякова в составе сборной России завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы.





Чемпионат Европы по фехтованию проходит с 12 по 17 июня в Тбилиси. 19-летняя София Позднякова выступает в составе сборной России на взрослом континентальном форуме впервые. По итогам соревнований Позднякова заняла второе место в команде вместе с Анастасией Баженовой (Москва), Анной Баштой (Санкт-Петербург) и Яной Егорян (Московская область).





Наши саблистки начали турнир с четверть финала, где встретились со сборной Германии и победили её со счётом 45:41, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.





«А вот в полуфинальной встрече с фехтовальщицами Венгрии счёт уверенно и стабильно рос в пользу нашей команды: 15:8, 30:16 и 45:25 в итоге.





Порадовало и то, что роль забойщиц взяли на себя дебютантки чемпионата Европы София Позднякова и Анна Башта, добившиеся одинакового результата "+10"»,





— отмечает пресс-служба федерации.







Слева направо: Анна Башта, Яна Егорян, Анастасия Баженова и София Позднякова





В финале российские саблистки встретились со сборной Италии. На последний бой Яна Егорян вышла, когда наша команда уступала со счётом 35:40. Она сумела догнать Росселлу Грегорио — 44:44, но победный удар всё же нанесла итальянка.

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В личных соревнованиях саблисток София Позднякова — дочь четырёхкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова — дошла до четверть финала. В 1/16 она победила грузинскую саблистку Лику Джиджиешвили, в 1/8 финала обыграла венгерку Анну Мартон, а в четверть финале уступила итальянке Роззелле Грегорио, которая в итоге стала второй.







Недавно ещё один новосибирский спортсмен — пауэрлифтер Алексей Сорокин — привёз медаль с чемпионата Европы.

