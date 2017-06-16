«Яндекс» подсчитал траты новосибирцев на еду в интернет-магазинах

Число интернет-заказов в кафе и ресторанах подскочило более чем в 5 раз
Число интернет-заказов в кафе и ресторанах подскочило более чем в 5 раз

В 2017 году в Новосибирске подскочила популярность интернет-сервисов по доставке еды — за один раз их клиенты тратят в среднем по 1480 руб. 


Об этом говорят платежи новосибирцев через сервис Яндекс.Касса.


Специалисты компании «Яндекс.Деньги» изучили онлайн-платежи новосибирцев в ресторанах, продуктовых интернет-магазинах и на сервисах доставки еды в январе-мае 2017 года и сравнили эти суммы с данными за предыдущие 5 месяцев.


«Оказалось, что за первые 5 месяцев 2017 года сильнее всего выросло число заказов в кафе и ресторанах — в 5,3 раза. 


Тем не менее чаще всего новосибирцы по-прежнему заказывают еду в продуктовых интернет-магазинах — с января по май количество таких покупок увеличилось в 1,6 раза. 


Вторые по популярности — кафе и рестораны. Далее идут сервисы доставки еды — здесь число заказов выросло в 1,7 раза», — сообщили авторы исследования.


По их данным, в среднем за раз жители Новосибирска больше всего тратят онлайн в продуктовых магазинах — 2100 руб. В службах доставки еды средний чек составляет 1480 руб., а в ресторанах — 1000 руб.


На одного новосибирца за последние 5 месяцев приходилось в среднем 5 заказов в продуктовых магазинах, 3 — в ресторанах и 2 — на сервисах доставки еды. 


«Через службы доставки люди чаще всего заказывали блюда итальянской и японской кухни, а также фастфуд», — рассказали в пресс-службе компании «Яндекс.Деньги».


Как ранее подсчитали в Новосибирскстате, за первые 5 месяцев 2017 года продукты в Новосибирской области подорожали на 1,9 %. Минимальный набор продуктов, входящих в потребительскую корзину новосибирцев, в мае стоил 4254,73 руб.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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