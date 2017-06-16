«Тойота» попала в аварию с грузовиком на трассе: два человека погибли

Ночью 16 июня Toyota Sprinter Carib столкнулась с грузовиком Scania
Ночью 16 июня Toyota Sprinter Carib столкнулась с грузовиком Scania

В ночь на 16 июня в Новосибирской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись автомобили Toyota Sprinter Carib и грузовик Scania.


Авария произошла в 01:00 на 142-м км трассы, в Болотнинском районе. «Автомобили двигались в попутном направлении», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УГИБДД по НСО.


Судя по фотографиям с места ДТП, легковая машина врезалась сзади в грузовую.


Из-за ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «Тойоты» — мужчины в возрасте 61 и 58 лет.


Сейчас инспекторы ведут проверку. Информация уточняется. 


10 июня в Новосибирской области случилась подобная авария — в Черепановском районе «Нива» врезалась в грузовик Hyundai «Русского холода», и один из пассажиров «Нивы» погиб.

Мария Шевлягина
Фото пресс-службы УГИБДД по НСО

Прочтений: 7278
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено