«Тойота» попала в аварию с грузовиком на трассе: два человека погибли

Ночью 16 июня Toyota Sprinter Carib столкнулась с грузовиком Scania

В ночь на 16 июня в Новосибирской области на федеральной трассе «Сибирь» столкнулись автомобили Toyota Sprinter Carib и грузовик Scania.





Авария произошла в 01:00 на 142-м км трассы, в Болотнинском районе. «Автомобили двигались в попутном направлении», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе УГИБДД по НСО.







Судя по фотографиям с места ДТП, легковая машина врезалась сзади в грузовую.





Из-за ДТП от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир «Тойоты» — мужчины в возрасте 61 и 58 лет.







Сейчас инспекторы ведут проверку. Информация уточняется.





10 июня в Новосибирской области случилась подобная авария — в Черепановском районе «Нива» врезалась в грузовик Hyundai «Русского холода», и один из пассажиров «Нивы» погиб.