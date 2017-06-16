Новосибирцев ждут аномально жаркие выходные без дождей

В выходные в Новосибирске будет до +30…+32 градусов

В предстоящие выходные дни в Новосибирской области будет аномально жаркая погода — воздух прогреется до +35 градусов.





«У нас по-прежнему юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана, Средней Азии, жара с небольшими волновыми колебаниями продолжает нарастать. Вчера по Алтаю и Кемеровской области температура повышалась до +30…+37 градусов. По нашей области жара не усилилась, прошло небольшое волновое циклоническое возмущение, были слабые осадки в нашей области вчера днём», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По прогнозам синоптиков, с 16 по 19 июня в Новосибирской области будет «аномально жаркая погода», отметил Ягудин.





Ночью температура будет от +14 до +20 градусов, а днём — от +28 до +35 градусов. В выходные в области будет без осадков, а в понедельник, 19 июня, возможны кратковременные грозовые дожди.







По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске будет +28…+30 градусов, а днём в субботу и воскресенье температура поднимется до +30…+32 градусов.







На прошлых выходных новосибирцам не удалось позагорать: в регионе было дождливо и прохладно.