Новосибирцев ждут аномально жаркие выходные без дождей

В выходные в Новосибирске будет до +30…+32 градусов
В выходные в Новосибирске будет до +30…+32 градусов

В предстоящие выходные дни в Новосибирской области будет аномально жаркая погода — воздух прогреется до +35 градусов.


«У нас по-прежнему юго-западный перенос воздушных масс из районов Казахстана, Средней Азии, жара с небольшими волновыми колебаниями продолжает нарастать. Вчера по Алтаю и Кемеровской области температура повышалась до +30…+37 градусов. По нашей области жара не усилилась, прошло небольшое волновое циклоническое возмущение, были слабые осадки в нашей области вчера днём», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По прогнозам синоптиков, с 16 по 19 июня в Новосибирской области будет «аномально жаркая погода», отметил Ягудин.


Ночью температура будет от +14 до +20 градусов, а днём — от +28 до +35 градусов. В выходные в области будет без осадков, а в понедельник, 19 июня, возможны кратковременные грозовые дожди.


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня в Новосибирске будет +28…+30 градусов, а днём в субботу и воскресенье температура поднимется до +30…+32 градусов.


На прошлых выходных новосибирцам не удалось позагорать: в регионе было дождливо и прохладно.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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