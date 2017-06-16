Улицу рядом с площадью Маркса перекрыли на месяц

Закончить работу на перекрытом участке специалисты планируют к 14 июля

Ул. Степную в Ленинском районе Новосибирска недалеко от пл. Маркса перекрывают почти на месяц из-за ремонта тепловой камеры.





«С 16 июня закрывается движение транспорта по ул. Степной в районе здания № 1. Кроме того, проезжая часть ул. Римского-Корсакова на пересечении с ул. Степной сужается на 2,5 м», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии пояснили, что дорогу перекрывают из-за ремонта тепловой камеры, который должны провести специалисты АО «Теплоэнергострой». Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам.







«Окончание работ запланировано на 14 июля», — добавили в мэрии.







Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам





Ранее рабочие сузили на 3 м проезд возле дома № 6 на ул. Степной. Причиной сужения стал ремонт теплотрассы. Восстановить движение на этом участке рабочие планируют после 30 июня.

