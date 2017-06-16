Молодого рабочего завалило землёй в разрытой траншее

В больнице рабочего осмотрели и отпустили домой

В четверг, 15 июня, в городе Обь произошёл несчастный случай: на работавшего в траншее мужчину осыпался грунт.







Сообщение об этом случае поступило в полицию около 14:30.







«При копке траншеи (там трубы прокладывали) рабочего засыпало землей. Пласт земли сошёл, и человек получил травму. Вызвали "скорую помощь", доставлялся он в больницу, травма у него — ушиб грудного отдела позвоночника. После осмотра был отпущен», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции уточнили, что пострадавшему 22 года.







Очевидцы в социальных сетях сообщают, что это происшествие случилось в микрорайоне «Геодезия».







В Новосибирской области это уже не первый с начала июня случай, когда рабочих засыпает землей. На прошлой неделе трагедия случилась на ул. Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска: 24-летний рабочий ООО «Евродом» погиб при обрушении грунта в строительном котловане.