Молодого рабочего завалило землёй в разрытой траншее

В больнице рабочего осмотрели и отпустили домой
В больнице рабочего осмотрели и отпустили домой

В четверг, 15 июня, в городе Обь произошёл несчастный случай: на работавшего в траншее мужчину осыпался грунт.


Сообщение об этом случае поступило в полицию около 14:30.


«При копке траншеи (там трубы прокладывали) рабочего засыпало землей. Пласт земли сошёл, и человек получил травму. Вызвали "скорую помощь", доставлялся он в больницу, травма у него — ушиб грудного отдела позвоночника. После осмотра был отпущен», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции уточнили, что пострадавшему 22 года.


Очевидцы в социальных сетях сообщают, что это происшествие случилось в микрорайоне «Геодезия».


В Новосибирской области это уже не первый с начала июня случай, когда рабочих засыпает землей. На прошлой неделе трагедия случилась на ул. Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска: 24-летний рабочий ООО «Евродом»  погиб при обрушении грунта в строительном котловане.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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