Новосибирские депутаты решили отказаться от бесплатных VIP-залов на вокзалах и в аэропорту

В аэропорту «Толмачёво»
В аэропорту «Толмачёво»

Депутаты Заксобрания Новосибирской области нашли новый способ сэкономить бюджетные деньги.


В четверг, 15 июня, на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению депутаты Законодательного собрания НСО одобрили проект закона, который запрещает им пользоваться VIP-залами ожидания в новосибирском аэропорту и на железнодорожных вокзалах за счёт бюджета. Теперь этот законопроект будет вынесен на ближайшую сессию регионального парламента, сообщает «КоммерсантЪ».


«В бюджете региона лишних денег нет, поэтому должны быть только самые необходимые траты. Предполагается, что вопрос посещения зала ожидания депутатом за бюджетный счет будет рассматриваться председателем Заксобрания в индивидуальном порядке. Исключение может быть сделано в том случае, если, к примеру, депутат не может находиться в общем зале по состоянию здоровья. В остальном все должны ожидать в общем зале»,— цитирует издание первого вице-спикера заксобрания Андрея Панфёрова.


Парламентарии, которые продолжат пользоваться бизнес-залами, должны будут сами за них платить.


«В среднем стоимость одного места в зале ожидания повышенной комфортности составляет от 12 до 15 тыс. руб.»,— добавил Андрей Панфёров.


По информации «Коммерсанта», в 2015 году из областного бюджета на оплату залов ожидания ушло 155,5 тыс. руб., в 2016 году — 180,2 тыс. руб. 


Новосибирские депутаты разных уровней уже не в первый раз удивляют общественность своими законодательными инициативами. Например, недавно депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев стал одним из авторов федерального законопроекта, который запрещает обход блокировок запрещённых сайтов с помощью анонимайзеров и VPN. 

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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