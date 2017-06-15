Новосибирский бизнесмен о вопросе Путину: «Вода камень точит»

Новосибирский бизнесмен Александр Кычаков принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным
Новосибирский бизнесмен Александр Кычаков принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным

15 июня новосибирский бизнесмен Александр Кычаков задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии про величину процентных ставок по кредитам.


Суть вопроса заключалась в проблеме с дополнительными накрутками банков на открытие кредитных линий для среднего бизнеса. Кычаков рассказал, что фактическая ставка в его конкретном случае составила 19 % годовых после накруток, в то время как изначально банки декларируют ставки в 11–12 %. 


«Друзья-предприниматели часто эту тему обсуждают. Аппетиты у банков немаленькие — их маржа составляет 6,5–7 %. 


Никакого развития при таких ставках в малом и среднем бизнесе не будет. Этот вопрос является одним из ключевых — я просто вижу реальные проекты, которые заморожены. Чтобы перейти к росту экономики, нужно, чтобы проекты реализовывались»,


— прокомментировал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр Кычаков.


На вопрос о том, изменит ли ситуацию его личное обращение к президенту, бизнесмен ответил неоднозначно: «Я верю в то, что вода камень точит. Президент же обозначил, что профильные ведомства и так ведут работу. Вопрос в том, что сейчас в банковском секторе всё же наводят порядок. Поэтому я быстрых решений не вижу. 


Чтобы мы стали конкурентоспособными, процентная ставка на рынке должна составлять 5–8 %. Я, конечно, хочу, чтобы она была меньше. Радует, что за 25 лет мы получили рекордно низкую инфляцию — 4,5 %. Может быть, в следующем году ставка опустится, может быть, через 2 года», 


— пояснил новосибирский бизнесмен.


Кычаков рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что других вопросов у него не было, «потому что это самый важный вопрос, который уже назрел», а подготовка к прямой линии не была слишком утомительной. «Никаких репетиций не было, это я вас честно заверяю», — добавил Александр Кычаков. 


Александр Кычаков — выпускник НГУ, известный в Новосибирске бизнесмен. Вместе с партнёрами Александром Ладаном, Юрием Аном и Вадимом Сухаревым он основал в 1999 году одну из крупнейших в стране компаний-производителей снеков «Сибирский берег» (в частности, выпускали сухарики «Кириешки»). Уже к середине 2000-х четвёрку предпринимателей называли рублёвыми миллиардерами. В конце 2009 года бизнесмены продали свои доли в «Сибирском береге» и ушли в другие сферы бизнеса. Сейчас у Кычакова, по данным «СПАРК», 80 % в ООО «Инко» (агентство по защите интеллектуальных прав), 30 % в ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс "Старт"» и доли в ряде других компаний. Также Кычаков — соучредитель фонда «Эндаумент НГУ». В прошлом Александр Кычаков был владельцем 33 % в ООО «Яркая звезда», которое развивало по франшизе сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr.

Мария Шевлягина
Скриншот youtube.com, канал «Агентство стратегических инициатив»

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