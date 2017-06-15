КамАЗ смял «Ладу» на Станционной: девушку увезли на «скорой»

Авария произошла вечером 15 июня на ул. Станционной
Авария произошла вечером 15 июня на ул. Станционной

Вечером 15 июня на перекрестке ул. Станционная и Дукача КамАЗ столкнулся с ВАЗ-2114, пассажирку «Лады» увезла бригада «скорой помощи». 


Авария произошла в 19:30. «"Лада" двигалась по ул. Станционной со стороны пл. Энергетиков в сторону ул. 2-я Станционная. В этот момент с ул. Дукача начал выезжать КамАЗ. В итоге грузовик не пропустил легковушку и превратил её в груду металла, проехав по ней», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».


В аварии пострадала девушка-пассажир ВАЗ-2114
В аварии пострадала девушка-пассажир ВАЗ-2114


Как сообщают очевидцы, в аварии пострадала пассажирка ВАЗ-2114 — её увезла бригада «скорой помощи» с подозрением на сотрясение мозга. «Пассажирке "Лады" чудом удалось избежать более серьёзных травм — она сидела на переднем сиденье», — отметили специалисты приложения. 

Оперативную информацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ у сотрудников пресс-службы УГИБДД по НСО получить не удалось. На месте работают сотрудники ГИБДД.


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


Днем 15 июня произошла подобная авария на перекрёстке ул. Жуковского и Дмитрия Донского — «Хонда» оказалась на остановке после столкновения с «Маздой», в аварии пострадала пассажирка автомобиля Honda Integra.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

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