КамАЗ смял «Ладу» на Станционной: девушку увезли на «скорой»

Авария произошла вечером 15 июня на ул. Станционной

Вечером 15 июня на перекрестке ул. Станционная и Дукача КамАЗ столкнулся с ВАЗ-2114, пассажирку «Лады» увезла бригада «скорой помощи».





Авария произошла в 19:30. «"Лада" двигалась по ул. Станционной со стороны пл. Энергетиков в сторону ул. 2-я Станционная. В этот момент с ул. Дукача начал выезжать КамАЗ. В итоге грузовик не пропустил легковушку и превратил её в груду металла, проехав по ней», — сообщают специалисты мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».







В аварии пострадала девушка-пассажир ВАЗ-2114



Как сообщают очевидцы, в аварии пострадала пассажирка ВАЗ-2114 — её увезла бригада «скорой помощи» с подозрением на сотрясение мозга. «Пассажирке "Лады" чудом удалось избежать более серьёзных травм — она сидела на переднем сиденье», — отметили специалисты приложения.



Оперативную информацию корреспонденту НГС.НОВОСТИ у сотрудников пресс-службы УГИБДД по НСО получить не удалось. На месте работают сотрудники ГИБДД.







На месте работают сотрудники ГИБДД





Днем 15 июня произошла подобная авария на перекрёстке ул. Жуковского и Дмитрия Донского — «Хонда» оказалась на остановке после столкновения с «Маздой», в аварии пострадала пассажирка автомобиля Honda Integra.