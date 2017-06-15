Новосибирцы 5 часов простояли в очереди за получением водительских прав

Новосибирцы 5 часов простояли в очереди за получением водительских прав

Днём 15 июня из-за накладок в системе сотрудники межрайонного экзаменационного отдела № 1 ГИБДД, расположенного на ул. Бородина, 58, не смогли оперативно наладить выдачу водительских удостоверений. 


«Мы сегодня приехали в 14 часов на Бородина и вышли только в 18:40. Просидели почти 5 часов. Инспектор говорит, у них то сервер обвалился, то ещё какие-то технические проблемы. Два часа только ждали, когда нас позовут делать фото на удостоверение. 


Весь процесс не организован. Очередь стоит большая — человек 50. Они [инспекторы] тоже сидят говорят: "Мы же не уходим, работаем"»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Марина Садовская.


В городском отделе пропаганды ГИБДД не смогли прокомментировать ситуацию. Сотрудники пресс-службы управления ГИБДД ГУВД по НСО оказались недоступны на момент публикации.


В 18:45 корреспондент обратился в приёмную экзаменационного отдела ГИБДД и представился учеником автошколы, который интересуется работой системы. В приёмной затруднились ответить, стоит ли записываться на получение водительских удостоверений на завтра:


«Кто его знает, как программа работает. Пока потихоньку работает, но насколько завтра будет, не знаю». 


Аналогичная ситуация случилась месяц назад — 13 мая в отделении на ул. Новая Заря из-за сбоя новосибирские водители тоже не могли получить свои документы.

Мария Шевлягина 
Фото из архива НГС

Прочтений: 2019
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