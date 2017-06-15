Новосибирцы начали ловить мэра Анатолия Локтя для селфи

Анатолий Локоть официально согласился участвовать в конкурсе «Селфи с мэром»

15 июня в социальной сети Instagram стартовал конкурс для любителей селфи — новосибирцев призвали выкладывать фотографии на два конкурса: «Селфи с мэром» и Селфи с городом».

Коллективное #селфисмэром 😎 Публикация от Надежда Кузьменко (@nadezdakuzmenko) Июн 14 2017 в 8:13 PDT

Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель комитета по делам молодёжи мэрии Ирина Соловьева, чтобы принять участие, нужно разместить в своём аккаунте в Instagram фотографии с мэром или на фоне Новосибирска и снабдить их соответствующими хештэгами #селфисмэром или #селфисгородом.

Локоть. Солнце. Жара. Мэр. #селфисмэром Публикация от Максим (@magstroll) Июн 14 2017 в 10:45 PDT

Победители конкурса будут определены по количествам «лайков» и оглашены накануне Дня города, 23 июня. Партнёр конкурса — Музей Новосибирска — предоставит победителям возможность бесплатно отправиться на свою уличную экскурсию, которая пройдёт по историческим местам города.





«До празднования Дня города 2 недели, поэтому мы решили проводить этот конкурс за 2 недели, чтобы он не успел надоесть. Мы решили, что иногда нужно пошутить, "покреативить", поэтому предложили мэру Анатолию Локтю принять участие.





Анатолий Евгеньевич очень открытый человек, когда мы ему сказали о конкурсе, прищур у него был очень хитрый, он сперва задумался, но согласился»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель комитета по делам молодёжи мэрии Ирина Соловьева.







За сегодня в Instagram с хештэгом #селфисмэром появилось 4 фотографии.

#селфисмэром Публикация от Анастасия Медведева (@nastasiamishka15011991) Июн 15 2017 в 1:50 PDT

В октябре 2016 года среди жителей Новосибирска прошёл другой конкурс — тогда новосибирцы разбрелись по городу, чтобы сделать селфи на фоне интересных зданий ради прохождения квеста на знание городских достопримечательностей и истории города.

