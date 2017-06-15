Владимир Путин ответил на вопрос новосибирского бизнесмена

Владимир Путин во время прямой линии

Сегодня, 15 июня, президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос новосибирского бизнесмена Александра Кычакова про величину кредитных ставок.







«Мы с представителями бизнеса постоянно сталкиваемся с одной проблемой: что при декларируемых ставках банковским сектором в 11–12 % путём дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения фактическая ставка в нашем конкретном случае составила 19 % годовых, 18,75 %. С такими ставками мы новую экономику не построим, у бизнеса нет такой рентабельности, как нам бы хотелось. Хотелось бы понять, докладывают ли вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса и планируется ли с этим сделать что-то кардинальное — с уровнем процентных ставок, и всё-таки подойти к решению проблемы обеспечения роста и доступа финансирования?» — спросил у президента Кычаков.





В ответ Кычакову президент ответил следующее:





«Конечно, это одна из ключевых проблем — уровень ставки, доступность кредитов <…> Конечно, уровень ставки всегда соответствует уровню развития экономики, это одна из ключевых вещей, которая влияет на макроэкономическую стабильность в стране. Мы от инфляции должны были плясать, которая скакнула у нас до 12,9 %. Чтобы не разрушить экономику, Центральный банк вынужден был поднять эту ставку, но постепенно он её снижает, вы это знаете. Сейчас она 12,5 %, за ней снижают ставки и коммерческие банки», — сказал Владимир Путин.





По его словам, Центральный Банк обещал, что в этом году объемы финансирования со стороны коммерческих банков увеличатся.





«Что происходит сегодня в реалиях? Сегодня средневзвешенная ставка для юридических лиц, для бизнеса – 11,5 %. Я допускаю, что представителям малого бизнеса предоставляют кредиты под более высокую ставку. <…> Я очень рассчитываю на то, что Центральный банк и дальше будет аккуратно действовать, но будет действовать в направлении снижения ключевой ставки. Ведь почему Центральный банк осторожничает? К сожалению, до сих пор наша экономика зависит от продаж углеводородного сырья – нефти и газа, цена газа от цены нефти зависит, так она считается по формуле. Совсем недавно она подросла - свыше 50 %, а сегодня уже 48 %, по-моему. И Центральный банк исходит из чего? Если она двинется в меньшую сторону, тогда ему не придется корректировать ключевую ставку резко, потому что главное для нас сегодня – чтобы она резко не менялась. Стабильность рубля, стабильность национальной валюты нам нужно обеспечить, и в этом смысле Центральный банк действует очень аккуратно», - заявил президент.







Прямая линия проходит в Москве. Президент отвечает на вопросы россиян, заданные по телефону, присланные с помощью SMS и ММS, через социальные сети, официальный сайт прямой линии и мобильное приложение «Москва — Путину». Также во время прямой линии проходят сеансы видеосвязи с отдельными российскими городами и районами, жители которых могут задать вопрос президенту в режиме телеконференции. Кроме того, пообщаться с президентом могут гости в студии.







Александр Кычаков — выпускник НГУ, известный в Новосибирске бизнесмен. Вместе с партнёрами Александром Ладаном, Юрием Аном и Вадимом Сухаревым он основал в 1999 году одного из крупнейших в стране производителей снеков «Сибирский берег» (в частности, выпускали сухарики «Кириешки»). Уже к середине 2000-х четвёрку предпринимателей называли рублёвыми миллиардерами. В конце 2009 года бизнесмены продали свои доли в «Сибирском береге» и ушли в другие сферы бизнеса. Сейчас у Кычакова, по данным «СПАРК», 80 % в ООО «Инко» (агентство по защите интеллектуальных прав), 30 % — ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс "Старт "» и ряде других компаний. Также Кычаков — соучредитель фонда «Эндаумент НГУ». В прошлом Александр Кычаков был владельцем 33 % в ООО «Яркая звезда», которое развивало по франшизе сеть ресторанов быстрого питания Carl’s Jr.