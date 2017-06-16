В выходные центр Новосибирска ждут перекрытия из-за крестного хода

Крестный ход проводит Римско-католическая Преображенская Епархия
Крестный ход проводит Римско-католическая Преображенская Епархия

В центре Новосибирска 18 июня перекроют движение из-за крестного хода.


Шествие организует централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская Епархия в связи с Праздником Евхаристии.


«Маршрут крестного хода пройдёт от кафедрального собора Преображения Господня (ул. Максима Горького, 100) по проезжей части ул. Максима Горького, Каменской, Чаплыгина, Серебренниковской и завершится у того же кафедрального собора», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Перекрытые улицы помечены красным цветом 
Перекрытые улицы помечены красным цветом 


С 13:00 до 14:00 перекроют движение:


— по ул. Максима Горького (на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);

— по ул. Каменской (на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина);

— по ул. Чаплыгина (на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);

— по ул. Серебренниковской (на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина).


Полиция будет следить за безопасностью проведения шествия, добавили в мэрии. 


Справка: Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает уподобиться Сыну Божьему. Праздник Евхаристии, религиозный по происхождению, стал во многих странах народным. В нём соединились строгая обрядность церковной службы и церемониальное шествие.


Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, в этом году был 21 мая. 


Около 10 тыс. верующих прошли традиционным маршрутом по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова, схема на основе справочника 2ГИС

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