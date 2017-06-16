В выходные центр Новосибирска ждут перекрытия из-за крестного хода

Крестный ход проводит Римско-католическая Преображенская Епархия





В центре Новосибирска 18 июня перекроют движение из-за крестного хода.





Шествие организует централизованная религиозная организация Римско-католическая Преображенская Епархия в связи с Праздником Евхаристии.





«Маршрут крестного хода пройдёт от кафедрального собора Преображения Господня (ул. Максима Горького, 100) по проезжей части ул. Максима Горького, Каменской, Чаплыгина, Серебренниковской и завершится у того же кафедрального собора», — сообщили в пресс-центре мэрии.







Перекрытые улицы помечены красным цветом





С 13:00 до 14:00 перекроют движение:





— по ул. Максима Горького (на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);

— по ул. Каменской (на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина);



— по ул. Чаплыгина (на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской);



— по ул. Серебренниковской (на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина).







Полиция будет следить за безопасностью проведения шествия, добавили в мэрии.





Справка: Католическая церковь рассматривает евхаристию (таинство причащения) как священный дар. Святое причастие — это участие верующих в жертве Христа, которое помогает уподобиться Сыну Божьему. Праздник Евхаристии, религиозный по происхождению, стал во многих странах народным. В нём соединились строгая обрядность церковной службы и церемониальное шествие.







Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, в этом году был 21 мая.





Около 10 тыс. верующих прошли традиционным маршрутом по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.

