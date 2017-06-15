На Сибиряков-Гвардейцев нашли огромный склад водки и коньяка с ацетоном

5 июня в Новосибирске поймали организатора незаконной продажи контрафактного алкоголя

5 июня следователи в Новосибирске задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в продаже поддельного алкоголя.





Подозреваемый привлёк 30-летнего мужчину, который доставлял поддельный алкоголь в магазины Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также 34-летнюю женщину, которая занималась бухгалтерией, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по НСО.







Во время обыска следователи обнаружили 28 тыс. бутылок поддельной водки, коньяка и виски. Водка выпускалась под видом торговых марок «Талка», «Финский сильвер», «Родники Сибири», «Доброе застолье», «Царская охота», «Русский Формат», «Океан», коньяк — «Мартель», «Лезгинка», «Хеннесси», виски — «Джек Дэниэлс».







«В результате проведённого химического исследования установлено, что контрафактная продукция содержит опасные для жизни и здоровья человека примеси — ацетон и этиллактат,





а концентрация имеющихся в ней сивушных масел значительно превышает требования», — сообщает пресс-служба ведомства.







Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя управления Алексей Максименко, на склад в Кировском районе доставлялся поддельный алкоголь, который незаконно производился в городе Оби. 6 июня в Оби сотрудники сибирского Росалкогольрегулирования обнаружили цех по производству алкоголя, в отношении участников производства возбуждены уголовные дела.





На складе нашлись 45 тыс. литров спирта в канистрах, около 70 тыс. поддельных этикеток различных торговых марок, более 17 тыс. кустарно изготовленных акцизов. По предварительным данным, опасный для жизни и здоровья спирт на территорию Новосибирской области приходил из Краснодарского края.







Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору).





«29-летнему организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение, вину в совершении указанного преступления он признал частично, от дачи показаний отказался», — отметили следователи. Подозреваемый заключен под стражу, его подельники находятся под подпиской о невыезде.

