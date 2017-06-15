Жители многоэтажки помешали ставить рекламный щит рядом со своим домом

После обеда рабочие всё же огородили люк
После обеда рабочие всё же огородили люк

Утром 15 июня в Новосибирске жители одного из домов по ул. Дуси Ковальчук устроили протест против установки рекламного щита.


По словам протестующих, которых было около 15 человек, этой ночью бригада рабочих сделала дырку в газоне напротив дома № 408«а» по ул. Дуси Ковальчук  — дом расположен рядом со строящимся ТЦ «Европейский» на ул. Танковой.


«За эту территорию мы очень долго бились, — рассказал корреспонденту местный житель Сергей. — Чтобы у нас здесь всё красиво было. До этого пытались дважды установить мойку, сейчас — щит рекламный, завтра — с ларьком к нам придут? Повыдергивают ёлки, которые мы посадили на газоне. Мы для города и для себя старались сделать красиво, а нам всё поганят». 


Действительно, территория возле дома выглядит ухоженно: недалеко от дыры высажены небольшие ёлочки, здесь же установлен полив, вдоль дома — аккуратные дорожки из плитки. В нескольких метрах от соседнего, 408-го дома, виднеется рекламный щит — пустой. Появления такого же возле их дома жильцы не хотят.


«Этот щит будет загораживать вид из окна, плюс в домах темнее намного будет, — поясняет жительница дома № 408"а" Анастасия Эммерт, — когда они (представители рекламного агентства. — А.И.) подъехали, чтобы продолжить работы, мы все собрались и вышли на улицу. Сейчас нас поубавилось — стоим с 11, а уже третий час. Это понятно — кому-то на работу, кто-то просто не выдержит долго на солнцепеке...».


Именно в таком таком виде, без каких-либо ограждений и знаков, яму обнаружили жильцы дома
Именно в таком таком виде, без каких-либо ограждений и знаков, яму обнаружили жильцы дома

Представитель рекламного агентства, начавшего работы по установке щита, представился корреспонденту НГС.НОВОСТИ как Денис и отметил, что представляет фирму «ДизайнМастер». Свою фамилию и должность он отказался назвать, пояснив, что на то у него «нет полномочий и решения руководства». 


«У нас есть согласование главного художника города, районной администрации, отдела архитектуры, согласование первого зама главы, у нас есть разрешение на установку рекламной конструкции, выданное комитетом рекламы, — разъяснил рекламщик. — Разрешение нам выдали на основании одного пакета документов, оно действует с февраля месяца 17-го года». Денис утверждает, что строительство законно, а работы ночью бригада начала, «потому что так удобней».


Однако директор службы заказчика ООО «Миг-1» (застройщик ТЦ «Европейский») Сергей Лугин уверен, что получить разрешение — это полдела. «Он (рекламное агенство. — А.И.) нарушил требования, которые были чётко прописаны у них же в договоре (в разрешении на проведение земляных работ. — А.И.). Нет согласований ни с застройщиками, ни с владельцем. На этом месте лежит наш 10-вольтный кабель, плюс кабель "Ростелекома" и правительственный кабель (кабель «Горводоканала» — А.И.) — и ни одного согласования у них нет. К тому же, если у человека всё правильно, зачем ему ночью работы проводить?» — подчёркивает Лугин.


Застройщик позвонил в «Ростелеком» — там пояснили, что никаких разрешений на проведение работ в этом месте они не давали. Дозваниваться представителям «Горводоканала» Лугин не стал, предположив, что раз представителей организации здесь нет, значит и они разрешение не давали.


Протест жильцов дома поддержали в компании «Миг-1»
Протест жильцов дома поддержали в компании «Миг-1»


«Когда они приходили сюда первый раз, мы их сразу предупредили — мы согласие не дадим, — пояснил НГС.НОВОСТИ главный инженер службы заказчика ООО «Миг-1» (застройщик ТЦ «Европейский») Сергей Глебкин. — Поэтому они сделали всё ночью, втихушку. При этих работах должен быть как минимум наш представитель, "Ростелекома" и "Горводоканала". Это у них в постановлении (разрешении на проведении земляных работ. — А.И.) чётко прописано: "Вызвать представителей" — и ни одного!».


В компании «Миг-1» указали на не менее, на их взгляд, важное нарушение — территория, на которой велись работы, не была огорожена, отсутствовала и табличка с наименованием организации, ведущей установку щита. «У нас парень один запнулся и упал в эту яму, — негодует Анастасия. Её, как и остальных жильцов, просто пугает несоблюдение мер предосторожности. — К сожалению, имени его не знаем, но вроде местный. Сейчас в больницу пошёл. А если бы это был ребенок?». 


В ответ на несоблюдение безопасности Денис выдвинул поочередно две версии — сначала парень утверждал, что табличку, как и ограждение, убрали на время, «потому что так проще работать», потом оказалось, что он «ничего не видел».


Сегодня в обед рабочий огородил яму лентой, на неё же приклеили информационную табличку, написанную на белом листе бумаги.


Поняв, что местные не дадут сегодня что-либо делать, первым отъехал Денис, за ним — рабочие агентства. После этого рабочий ООО «Миг-1» сразу принялся ломать ограждение — руководство компании приняло решение самостоятельно засыпать дырку песком. 


По просьбе местных жителей рабочий «Миг-1» засыпал дырку песком
По просьбе местных жителей рабочий «Миг-1» засыпал дырку песком


Что делать дальше, когда вновь приедут представители рекламного агентства, жильцы дома № 408«а» пока не знают. Они уже вызывали полицию — в ведомстве сказали, что такие споры они не разбирают. «Звонили на горячую линию диспетчерскую в мэрию, в администрацию, в районное управление по благоустройству, в общем везде, где только можно, — перечисляет Сергей. — Пока никто не приехал. Мы, конечно, подождём... Одно знаем — рекламный щит здесь стоять не будет, мы все для этого сделаем».


Ранее в Новосибирске борьбой за свои права отмечались дольщики ул. Тульской — они устроили голодовку прямо на пл. Ленина.

Алена Истомина
Фото автора (1, 3, 4), Анастасии Эммерт (2)

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