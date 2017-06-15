В мэрии ответили на популярный вопрос новосибирцев для Путина

За 1,5 месяца в Новосибирске появилось 650 детей, нуждающихся в детсаде
За 1,5 месяца в Новосибирске появилось 650 детей, нуждающихся в детсаде

Департамент образования мэрии Новосибирска прокомментировал жалобу горожан на гигантские очереди в детсады — обращения новосибирцев по поводу нехватки мест в детсадах стали одним из самых популярных вопросов к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.


Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, в списке самых популярных вопросов оказалась жалоба семьи из Новосибирска — она посетовала на «гигантские очереди» в детсады и попросила президента «взять ситуацию на контроль».


Сегодня, в день прямой линии с президентом, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев прокомментировал жалобу новосибирцев.


«Проблема, безусловно, есть. Что такое скомплектовать 16 тыс. человек? Даже сегодня тот человек, который должен получить путёвку в июле, в августе месяце, он сегодня уже волнуется и говорит: "Почему-то пока не дают путёвки". Но в один день, 2 дня скомплектовать 16 тыс. путёвок — это невозможно. То есть ежедневно эта работа идёт», — пояснил Рамиль Ахметгареев.


Чиновник добавил, что одна из причин проблем с очередями — резкое увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. По его словам, с момента начала комплектования в детских садах, с 1 мая, в городе появились около 650 детей этой возрастной категории.


Это произошло, потому что мигранты, переехавшие в Новосибирск в последние 1,5 месяца, поставили своих детей в очередь, пояснил руководитель департамента. В течение лета, по его предположению, это число может увеличиться до 2 тыс., что создаст дополнительную нагрузку не только на детсады, но и школы.


«650 новых путёвок в переводе на детские сады — это 3 добротных сада на более чем 200 мест», — отметил он и добавил, что одним из решений этой проблемы департамент видит переоборудование детских домов в детсады.


Напомним, ранее власти пообещали дать в этом году путёвки в детсады всем детям, которым на 1 сентября исполнится 3 года. 

Кирилл Шматков
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 5847
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено