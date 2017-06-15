В мэрии ответили на популярный вопрос новосибирцев для Путина

За 1,5 месяца в Новосибирске появилось 650 детей, нуждающихся в детсаде

Департамент образования мэрии Новосибирска прокомментировал жалобу горожан на гигантские очереди в детсады — обращения новосибирцев по поводу нехватки мест в детсадах стали одним из самых популярных вопросов к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.







Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, в списке самых популярных вопросов оказалась жалоба семьи из Новосибирска — она посетовала на «гигантские очереди» в детсады и попросила президента «взять ситуацию на контроль».







Сегодня, в день прямой линии с президентом, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев прокомментировал жалобу новосибирцев.







«Проблема, безусловно, есть. Что такое скомплектовать 16 тыс. человек? Даже сегодня тот человек, который должен получить путёвку в июле, в августе месяце, он сегодня уже волнуется и говорит: "Почему-то пока не дают путёвки". Но в один день, 2 дня скомплектовать 16 тыс. путёвок — это невозможно. То есть ежедневно эта работа идёт», — пояснил Рамиль Ахметгареев.







Чиновник добавил, что одна из причин проблем с очередями — резкое увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет. По его словам, с момента начала комплектования в детских садах, с 1 мая, в городе появились около 650 детей этой возрастной категории.





Это произошло, потому что мигранты, переехавшие в Новосибирск в последние 1,5 месяца, поставили своих детей в очередь, пояснил руководитель департамента. В течение лета, по его предположению, это число может увеличиться до 2 тыс., что создаст дополнительную нагрузку не только на детсады, но и школы.





«650 новых путёвок в переводе на детские сады — это 3 добротных сада на более чем 200 мест», — отметил он и добавил, что одним из решений этой проблемы департамент видит переоборудование детских домов в детсады.





Напомним, ранее власти пообещали дать в этом году путёвки в детсады всем детям, которым на 1 сентября исполнится 3 года.

