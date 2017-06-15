На Новосибирскую область надвигаются дожди


К Новосибирской области приближается циклоническое образование с района западного берега Иртыша
К Новосибирской области приближается циклоническое образование с района западного берега Иртыша

Синоптики предупредили жителей Новосибирской области о приближающихся к региону дождях.


Дожди пройдут только в отдельных районах Новосибирской области (скорее всего, по западу, северо-западу), рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


«К нам сейчас идёт небольшое циклоническое образование с района западного берега Иртыша. В восточном направлении перемещается циклоническое возмущение с размытыми атмосферными фронтами. Оно и даёт отдельные очаги дождей с грозами», — пояснил Ренад Ягудин.


Однако он добавил, что в Новосибирске осадков не будет.


По прогнозу синоптиков, дожди в районах области ожидаются ночью, а днём 16 июня «восстановится юго-западный перенос воздушных масс, и осадки уже [будут] маловероятны».


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 15 июня, в Новосибирске без осадков, температура воздуха +28...+30 градусов. Завтра, 16 июня, в городе синоптики прогнозируют такую же температуру воздуха. Ночью будет +16…+ 18 градусов.


Напомним, согласно прогнозу на лето, июнь и июль в Новосибирске ожидаются теплее нормы на несколько градусов.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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