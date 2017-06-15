Детскую площадку у многоэтажки сдали в аренду под магазин

Детская площадка около дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1

Жители дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1 в Кировском районе Новосибирска возмутились, что пустырь перед их домом, на котором стояла детская площадка, отдали для строительства магазина.





«Перед домом был большой пустырь, родители собрались, выкосили [траву], посадили деревья, площадку сделали. И теперь этот пустырь понадобился под торговую застройку. Если это муниципальная земля, почему решили строить очередной магазин, если видят, что люди обработали эту землю, поставили площадку, значит, люди нуждаются», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома, многодетная мама Надежда Бичева.







По её словам, площадку жители дома облагораживали около 30 лет: там есть футбольное поле с воротами, песочница, детский городок, который поставили несколько лет назад, стоят лавочки, посажены деревья.







Вид на детскую площадку около дома





В апреле жители увидели, что на участке стали делать замеры, а в конце мае на участок приехала машина, которая брала пробу грунтов.





Случайно от главы администрации Кировского района жители узнали, что территорию арендовали под магазин. «Будущий застройщик предложил [некоторым из соседей] перенести [детскую] площадку на территорию другого общежития, оно через дорогу находится. Там территория очень маленькая, а у нас детей очень много — более полусотни. И они вечером выходят все на площадку», — пояснила Надежда Бичева.







В департаменте архитектуры и департамента земельных и имущественных отношений мэрии НГС.НОВОСТИ рассказали, что 2 ноября 2016 года ООО «ФОРТУНА» и мэрия заключили договор аренды земельного участка для строительства магазина. Аренда закончится у компании в ноябре 2026 года.





По данным «СПАРК», в Новосибирской области зарегистрировано несколько десятков обществ с ограниченной ответственностью под наименованием «Фортуна», занимающихся различными видами деятельности. Какое именно ООО «ФОРТУНА» арендовало территорию, в мэрии не пояснили, сославшись на персональные данные.







Площадь участка около 2,5 тыс. кв. м





По данным Публичной кадастровой карты, участок около дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1, на котором сейчас располагается детская площадка и который сдали в аренду, имеет площадь 2,5 тыс. кв. м.





«ООО "ФОРТУНА" обязывалась осуществить проектирование и строительство детской площадки взамен ранее сносимой в границах земельного участка, согласованного для строительства», — добавили в департаменте.







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