«Хонду» выбросило на остановку Ботанического жилмассива

Авария произошла в Заельцовском районе

Днём 15 июня в Заельцовском районе Новосибирска «Хонда» оказалась на остановке после столкновения с «Маздой».







Авария произошла в 14:30 на перекрёстке ул. Жуковского и Дмитрия Донского. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля Honda Integra.









«Машины ехали навстречу друг другу. "Хонда" двигалась со стороны ул. Северная (по ул. Жуковского. — НГС.НОВОСТИ), "Мазда" со стороны ул. Тимирязева. На перекрёстке с ул. Дмитрия Донского "Мазда" при развороте не заметила "Хонду" и ударила её в бок.







От удара машину развернуло и выбросило на остановку "Ж/м Ботанический"»,





— описали момент ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».









Водитель «Мазды» не заметил едущую навстречу «Хонду»





«Хонду» развернуло и отбросило на тротуар





На месте работают сотрудники ГИБДД. Пассажирку «Хонды» увезла реанимация. О её состоянии пока ничего неизвестно, передали в «Автоспасе».







В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что этой аварии в сводке пока нет, и пообещали предоставить информацию позже.







Подобная авария произошла вечером 6 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. В районе перекрёстка с ул. Дунайской водитель «Хёндэ» решил развернуться и в процессе не пропустил встречную «Тойоту». В итоге от удара обе машины отбросило на тротуар.