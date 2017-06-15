Пьяный пассажир задержал рейс из Толмачёво в Москву

Сегодня, 15 июня, рейс авиакомпании S7 Airlines 174 «Новосибирск – Москва» задержался в аэропорту Толмачёво на полчаса из-за пьяного пассажира.







Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из пассажиров, новосибирец Булат Барантаев, летевший тем же рейсом, когда все расселись по своим местам, самолёт по непонятной причине оставался на месте.





«Потом я обратил внимание на центр салона — и увидел бортпроводниц и двух сотрудниц полиции, которые что-то объясняли или требовали от пассажиров, сидевших в центре салона. Позднее одна из сотрудниц полиции дошла до нас в конце салона, интересуясь, есть ли свидетели, как пассажиры высказывали угрозы бортпроводникам. Далее пришёл мужчина-полицейский, двух пассажиров вывели из самолёта», — рассказал Барантаев.







В аэропорту Толмачёво подтвердили факт задержки рейса «по причине, связанной с пассажирами», но уточнили, что задержка не превысила 30 минут.







Исполняющая обязанности начальника отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО Аягоз Ашимова подтвердила, что командир самолёта вызвал наряд полиции, и правоохранители сняли с рейса 37-летнего мужчину.





Как признался потом пассажир, перед вылетом он выпил пива перед посадкой.





Как подчеркнула Ашимова, сопротивления любитель пива не оказывал и вину свою признал, на него составлен протокол об административном правонарушении (КоАП РФ, ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения — штраф до 1500 руб.). Никаких других обвинений ему не предъявлялось. По информации транспортной полиции, нарушитель летел в столицу по делам.







Это уже второй случай такого рода с начала лета. 2 июня полицейские сняли с рейса мужчину, который устроил дебош в новосибирском аэропорту Толмачёво перед полётом в Анталью.

