Мать получила реальный срок за смерть 5-летнего сына после уколов антибиотика

Суд приговорил мать погибшего мальчика к 1 году колонии-поселения

Сегодня, 15 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор жительнице ул. Толбухина Керимбуу Карбосовой, которую обвиняли в смерти 5-летнего сына после уколов антибиотика.





«Свою вину она признала, раскаялась в том, что совершила», — рассказал НГС.НОВОСТИ прокурор Октябрьского района Новосибирска Алексей Павлов.







Как напомнили в прокуратуре Октябрьского района, в январе 2016 года Керимбуу Карбосова купила без рецепта в аптеке препараты для внутримышечных инъекций — цефазолин (антибиотик) и лидокаин (анестетик). С помощью этих препаратов женщина надеялась вылечить своего 5-летнего сына от ОРВИ.





В прокуратуре уточнили, что диагноз «ОРВИ» своему ребенку женщина поставила сама. До того как начать ставить ему уколы, к врачам она не обращалась. Медицинского образования у женщины не было, но, несмотря на это, с 20 по 22 января она сделала своему сыну не меньше 5 уколов из смеси цефазолина и лидокаина. Из-за этих инъекций у мальчика произошёл анафилактический шок (тяжёлая аллергическая реакция).





Как ранее рассказывали в районной прокуратуре, ребёнок впал в кому, его увезли в детскую больницу скорой помощи, а 24 января он умер.







Как напомнил прокурор Октябрьского района, о том, что для лечения можно использовать смесь цефазолина и лидокаина, женщина узнала в мае 2014 года, когда приезжала вместе с двумя детьми на свою родину в Кыргызстан. Тогда у неё болел тот же ребёнок: у него был сильный кашель и высокая температура. Сначала женщина давала сыну таблетки, потом обратилась к врачу из сельского фельдшерского пункта, которая посоветовала ставить ребенку уколы из смеси цефазолина и лидокаина и выписала рецепт. После этого, по словам Карбосовой, она сама в домашних условиях 2 дня ставила ребёнку уколы, сын стал лучше себя чувствовать и вскоре вылечился.







Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении женщины в особом порядке. Он признал Керимбуу Карбосову виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил её к 1 году колонии-поселения, рассказал прокурор Октябрьского района.







Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре не исключают, что стороны будут его обжаловать, так как потерпевший (муж подсудимой и отец умершего ребёнка) настаивал на том, чтобы суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.





«Потерпевший сейчас находится за пределами Российской Федерации, по состоянию здоровья приехать не мог и через родственников якобы передал заявление о примирении с подсудимой. Но поскольку он сам не прибыл, неизвестно от кого это заявление, и оснований в общем-то не было, суд отказал в прекращении дела в связи с примирением сторон», — пояснил Алексей Павлов.







Прокурор добавил, что у подсудимой остался ещё один, 9-летний, сын.