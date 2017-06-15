Мать получила реальный срок за смерть 5-летнего сына после уколов антибиотика

Суд приговорил мать погибшего мальчика к 1 году колонии-поселения
Суд приговорил мать погибшего мальчика к 1 году колонии-поселения

Сегодня, 15 июня, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор жительнице ул. Толбухина Керимбуу Карбосовой, которую обвиняли в смерти 5-летнего сына после уколов антибиотика.


«Свою вину она признала, раскаялась в том, что совершила», — рассказал НГС.НОВОСТИ прокурор Октябрьского района Новосибирска Алексей Павлов.


Как напомнили в прокуратуре Октябрьского района, в январе 2016 года Керимбуу Карбосова купила без рецепта в аптеке препараты для внутримышечных инъекций — цефазолин (антибиотик) и лидокаин (анестетик). С помощью этих препаратов женщина надеялась вылечить своего 5-летнего сына от ОРВИ


В прокуратуре уточнили, что диагноз «ОРВИ» своему ребенку женщина поставила сама. До того как начать ставить ему уколы, к врачам она не обращалась. Медицинского образования у женщины не было, но, несмотря на это, с 20 по 22 января она сделала своему сыну не меньше 5 уколов из смеси цефазолина и лидокаина. Из-за этих инъекций у мальчика произошёл анафилактический шок (тяжёлая аллергическая реакция). 


Как ранее рассказывали в районной прокуратуре, ребёнок впал в кому, его увезли в детскую больницу скорой помощи, а 24 января он умер.


Как напомнил прокурор Октябрьского района, о том, что для лечения можно использовать смесь цефазолина и лидокаина, женщина узнала в мае 2014 года, когда приезжала вместе с двумя детьми на свою родину в Кыргызстан. Тогда у неё болел тот же ребёнок: у него был сильный кашель и высокая температура. Сначала женщина давала сыну таблетки, потом обратилась к врачу из сельского фельдшерского пункта, которая посоветовала ставить ребенку уколы из смеси цефазолина и лидокаина и выписала рецепт. После этого, по словам Карбосовой, она сама в домашних условиях 2 дня ставила ребёнку уколы, сын стал лучше себя чувствовать и вскоре вылечился.


Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело в отношении женщины в особом порядке. Он признал Керимбуу Карбосову виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил её к 1 году колонии-поселения, рассказал прокурор Октябрьского района.


Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре не исключают, что стороны будут его обжаловать, так как потерпевший (муж подсудимой и отец умершего ребёнка) настаивал на том, чтобы суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. 


«Потерпевший сейчас находится за пределами Российской Федерации, по состоянию здоровья приехать не мог и через родственников якобы передал заявление о примирении с подсудимой. Но поскольку он сам не прибыл, неизвестно от кого это заявление, и оснований в общем-то не было, суд отказал в прекращении дела в связи с примирением сторон», — пояснил Алексей Павлов.


Прокурор добавил, что у подсудимой остался ещё один, 9-летний, сын.

Ольга Хмелевская
Фото Игоря Зарембо (РИА Новости)

Прочтений: 4356
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено