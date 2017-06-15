Подожжённого владельца машины всю ночь возили по ломбардам

Не получив денег от знакомого, трое мужчин избивали его всю ночь и пытались продать его автомобиль
Не получив денег от знакомого, трое мужчин избивали его всю ночь и пытались продать его автомобиль

15 июня прокуратура Октябрьского района Новосибирска направила в суд уголовное дело в отношении трех мужчин — их обвиняют в разбое в офисе, расположенном в центре города.


Преступление случилось в ночь на 12 октября 2016 года в офисном здании по ул. Нижегородская, 270/3, тогда пострадал 56-летний мужчина. «Один из них (из подозреваемых. — НГС.НОВОСТИ) работал в мебельном цехе сборщиком мебели. В конце рабочего дня трое мужчин решили выпить. 


Они знали, что в соседнем офисе иногда ночует работник другой компании — он в пригороде живёт, и ему удобно было иногда оставаться ночевать на работе. В итоге трое мужчин заволокли 56-летнего сотрудника в мебельный цех, поджигали два раза и избивали — требовали им дать денег. А денег не оказалось.


Ранее этот мужчина занял работнику мебельного цеха то ли 20, то ли 25 тыс. руб.», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Октябрьского района Асхат Иктислямов.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО, мужчины избивали работника масляным радиатором. Не получив денег, они решили продать автомобиль «Тойота» пострадавшего знакомого, средняя цена которого составляет около 400 тыс. руб.


«Поскольку никто водить не умел, избитого водителя посадили за руль. Ночью они поездили по городу, заезжали в несколько ломбардов, чтобы продать машину — люди выходили, но никто машину не купил, потому что видели в каком состоянии водитель. 


Под утро кто-то из мужчин ушёл, а прохожие увидели водителя в машине — всё было в крови, вызвали полицию», — пояснил зампрокурора Октябрьского района Асхат Иктислямов.


Потерпевший получил 25 % ожога тела, перелом костей носа и другие телесные повреждения. Полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).


Основными подозреваемыми в преступлении оказались жители Новосибирска 36-летний Андрей Григорьев, 33-летний Михаил Зайнулин и житель Барнаула, 36-летний Владимир Михалёв.


Прокуратура направила дело в Октябрьский районный суд. 


Сегодня Заельцовский районный суд вынес приговор по другому случаю разбоя в Новосибирске — в марте 30-летний новосибирец Николай Ермалюк пытался ограбить с помощью разбитой бутылки цветочный павильон Flo Fresh Flowers на Красном проспекте.

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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