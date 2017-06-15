Архитекторы из Нидерландов спроектировали дом с бассейном около «Октябрьской»

В роттердамской студии DROM спроектировали открытый жилой квартал в Октябрьском районе с видом на Обь — в доме на лифте можно будет спуститься в бассейн.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в компании-застройщике «Сибакадемстрой», новое П-образное здание будет переменной этажности — от 5 до 8 этажей. Нидерландские архитекторы спроектировали единую линию фасадов с 3 сторон, вдоль южного же за счёт рельефа участка планируется оформить один цокольный этаж, чтобы поднять двор над уровнем улицы и открыть с него вид на реку.





За счёт перепада высот двор дома будет приподнят над уровнем улицы





570 кв. м в доме займёт зона спа с хаммамом, финской парной, массажными кабинетами, тренажёрным залом и бассейном длиной 17 м, который будет иметь панорамное остекление с видом на двор. «Мы стараемся сделать инфраструктуру разнообразной, чтобы люди могли экономить своё время, заниматься полезными делами рядом с домом, — объясняют в компании. — Жители смогут спуститься со своего этажа в спа и бассейн на лифте».







В доме запланировали зону спа и бассейн с видом во двор





В новом доме запланировано около 200 квартир площадью 40–70 кв. м, под ним предусмотрена двухуровневая парковка на 167 машино-мест. Строительство планируется начать в конце 2017 – начале 2018 года.







Новый дом станет 2-м этапом строительства новой очереди квартала «На Декабристов». Сейчас в проекте завершается строительство первого квартала и ведутся работы на площадке дома-башни, также спроектированного роттердамскими архитекторами, — планируется, что территории домов между собой свяжет парк.







Нижний этаж займут магазины и офисы





Район станции метро «Октябрьская» сегодня является одним из активно застраиваемых. Так, ближе к Ипподромской магистрали заканчивается строительство ЖК «Эльбрус», идут работы на площадке ЖК «Маковского», а у ул. Кирова строятся комплексы «Римский квартал» и «Флотилия».