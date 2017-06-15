На трёх дорогах в Ленинском районе сузили проезд из-за ремонта теплотрасс

Проезд по улицам ограничат из-за ремонта теплотрассы
Проезд по улицам ограничат из-за ремонта теплотрассы

С 15 июня в Ленинском районе Новосибирска на 2 недели ограничили проезд на участках ул. Дружбы, Степной и Оборонной.


«Закрыта проезжая часть ул. Дружбы в районе дома № 5 и 2-го переулка Пархоменко на пересечении с ул. Дружбы. Объезд доступен по ул. Котовского, 1-му переулку Пархоменко и внутриквартальному проезду», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


Проезд по ул. Дружбы закрыт
Проезд по ул. Дружбы закрыт


Также на 3 метра сузили ул. Степную в районе дома № 6 и ул. Оборонную в районе дома на ул. Булавина, 3.


Ул. Степную сузили на 3 метра
Ул. Степную сузили на 3 метра


Дороги сузили из-за ремонта теплотрассы, который проводит АО «СИБЭКО». Окончание аварийных работ запланировано на 30 июня.


Ул. Оборонную сузили на 3 метра
Ул. Оборонную сузили на 3 метра


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте транспорта.


Летом дороги в Новосибирске часто сужают или закрывают совсем из-за работ на теплотрассах. Несколько дней назад почти на 2 месяца закрыли для движения участок проезжей части ул. Автогенной.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2–4)

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