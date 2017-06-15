На трёх дорогах в Ленинском районе сузили проезд из-за ремонта теплотрасс
С 15 июня в Ленинском районе Новосибирска на 2 недели ограничили проезд на участках ул. Дружбы, Степной и Оборонной.
«Закрыта проезжая часть ул. Дружбы в районе дома № 5 и 2-го переулка Пархоменко на пересечении с ул. Дружбы. Объезд доступен по ул. Котовского, 1-му переулку Пархоменко и внутриквартальному проезду», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.
Также на 3 метра сузили ул. Степную в районе дома № 6 и ул. Оборонную в районе дома на ул. Булавина, 3.
Дороги сузили из-за ремонта теплотрассы, который проводит АО «СИБЭКО». Окончание аварийных работ запланировано на 30 июня.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в департаменте транспорта.
Летом дороги в Новосибирске часто сужают или закрывают совсем из-за работ на теплотрассах. Несколько дней назад почти на 2 месяца закрыли для движения участок проезжей части ул. Автогенной.
Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2–4)