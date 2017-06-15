Спасатели второй день рушат заброшенное здание старой котельной


Раньше здесь, предположительно, была котельная
Раньше здесь, предположительно, была котельная

В Дзержинском районе Новосибирска спасатели разобрали аварийную кирпичную постройку на ул. Европейская.


«Это [было] бесхозное разрушенное строение, не жилое. Оно не эксплуатировалось более десяти лет. Предположительно, раньше там находилась котельная», — сказали в мэрии.



Старое здание разбирают второй день, сегодня там работают пять человек. Вчера сотрудники МАСС разобрали потолочные перекрытия, а сегодня они рушат стены, сообщил НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин. 


Кирпичное здание находилось в окружении деревьев
Кирпичное здание находилось в окружении деревьев


Спасатели используют спецтехнику
Спасатели используют спецтехнику


Постройка находится сразу за Комплексным центром соцобслуживания населения Дзержинского района, выяснил побывавший на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Так выглядела постройка 13 июня
Так выглядела постройка 13 июня


В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ пояснили, что спасатели разбирают постройку по просьбе районной администрации. 


В конце прошлого года в Новосибирске также снесли центральную часть здания Института ФСБ на Красном проспекте.  Решение о сносе тогда было продиктовано износом конструкций фасада.

Ольга Власова
Фото и видео Густаво Зырянова

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