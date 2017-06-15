Спасатели второй день рушат заброшенное здание старой котельной





Раньше здесь, предположительно, была котельная

В Дзержинском районе Новосибирска спасатели разобрали аварийную кирпичную постройку на ул. Европейская.







«Это [было] бесхозное разрушенное строение, не жилое. Оно не эксплуатировалось более десяти лет. Предположительно, раньше там находилась котельная», — сказали в мэрии.









Старое здание разбирают второй день, сегодня там работают пять человек. Вчера сотрудники МАСС разобрали потолочные перекрытия, а сегодня они рушат стены, сообщил НГС.НОВОСТИ начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







Кирпичное здание находилось в окружении деревьев





Спасатели используют спецтехнику





Постройка находится сразу за Комплексным центром соцобслуживания населения Дзержинского района, выяснил побывавший на месте корреспондент НГС.НОВОСТИ.







Так выглядела постройка 13 июня





В пресс-центре мэрии Новосибирска НГС.НОВОСТИ пояснили, что спасатели разбирают постройку по просьбе районной администрации.







В конце прошлого года в Новосибирске также снесли центральную часть здания Института ФСБ на Красном проспекте. Решение о сносе тогда было продиктовано износом конструкций фасада.