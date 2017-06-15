Под Новосибирском подросток переплывал реку и пошёл ко дну

Тело мальчика выловили на глубине 3–4 м 
Тело мальчика выловили на глубине 3–4 м 

Вечером 14 июня под Новосибирском мальчик утонул в реке Бердь в пяти метрах от берега.


В бердском спасательном отряде МЧС России НГС.НОВОСТИ сообщили, что два друга 15–16 лет, общавшихся, как рассказал выживший мальчик, с самого детства, пришли на пляж в деревню Лебедёвка Искитимского района. 


«Они (подростки. — А.И.) там вдвоём купались, переплывали этот маленький заливчик. Вода в целом-то была теплая, около 20 градусов», — описал трагедию начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. 


Когда стали плыть обратно, один из них начал захлёбываться. «Или силы кончились, или сердечное что-то», — не уверен Ярманов. Второй подросток не смог спасти своего товарища. Когда он выплыл на берег, то сразу же докричался взрослых, которые вызвали полицию и спасателей. 


Вызов на пульт в бердский спасательный отряд поступил в 17.30, примерно через 20 минут спасатели уже были на месте, ещё через пять минут достали тело погибшего мальчика — он не доплыл до берега пять метров. В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что подростку было 15 лет. 


Несколько дней назад в Новосибирской области утонули двое рыбаков — продольная волна опрокинула лодку, и мужчины оказались под водой. Одному рыбаку удалось добраться вплавь до берега — остальные погибли. 

Алёна Истомина
Фото Анны Золотовой

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