В новосибирской подземке показали спектакль про зловещую любовь

Спектакль в «Подземке» собрал аншлаг — администрация с трудом разместила всех желающих попасть в лофт
Спектакль в «Подземке» собрал аншлаг — администрация с трудом разместила всех желающих попасть в лофт

Поздно вечером 14 июня в лофте «Подземка» на Красном проспекте в Новосибирске прошла премьера спектакля «Коллекционер» про похитителя девушки — жёсткий 3-часовой спектакль собрал толпу зрителей, несмотря на недешёвые билеты. 


Премьерные показы «Коллекционера» по одноимённому роману Джона Фаулза проходят в лофте «Подземка» 14–15 июня. Вчера спектакль шёл более 3 часов и закончился в 23:30 — начало задержалось, поскольку толпа зрителей всё прибывала в лофт, и администрация «Подземки» не могла быстро её разместить (при том что билет стоил 450 руб.).


В центре действия — одинокий молодой человек по фамилии Клегг, работающий в муниципалитете. Его страсть — коллекционирование бабочек и студентка художественного училища Миранда.


Фотографировать во время спектакля было запрещено. На фото — декорации «Коллекционера» перед началом
Фотографировать во время спектакля было запрещено. На фото — декорации «Коллекционера» перед началом


Он любуется ею сначала из окон ратуши, а затем решает добавить её в свою «коллекцию» и похищает её в надежде, что девушка его полюбит. Клегг держит Миранду в подвале дома в глуши и устраивает истерики, когда она пытается сбежать — за недели ужасного заточения девушка записывает мысли на кассеты. 


После премьеры многие зрители отмечали, что напряжения сюжету и атмосфере спектакля добавляют тёмный свет, эхо и огромное пространство «Подземки», а также гулкие звуки поездов, проходящих рядом в метро. 

Роли исполнили артисты драматического театра Сергея Афанасьева — Янина Третьякова и Алексей Казаков. Режиссёр спектакля — молодая выпускница Новосибирского театрального института Ольга Обрезанова. Как пояснила Янина Третьякова корреспонденту НГС.НОВОСТИ по переписке в соцсети «ВКонтакте», сценарий и идея поставить спектакль принадлежит Ольге. 


«Репетировали с мая. На самом деле было немного репетиций, и мы репетировали в “Подземке” параллельно c ремонтами и другими " мешающими" обстоятельствами. Интересный опыт», — рассказала актриса. Она добавила, что даты следующих показов ещё не определены, но, вероятнее всего, труппа продолжит показывать «Коллекционера» чуть позже.

Подземный бункер в районе метро «Заельцовская» стал арт-пространством с конца 2016 года — первая вечеринка в тайном подземелье прошла на Хэллоуин. Этой весной там же открылась гигантская выставка фотографий обнаженных женщин

Мария Морсина
Фото автора (1–2), instagram.com/sasha_zaytseva (3), instagram.com/ehmorozova (4)

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