Эвакуатор протаранил 7 припаркованных автомобилей на Сухарной

На повороте у грузового автомобиля порвало сцепку
На повороте у грузового автомобиля порвало сцепку

Ночью 15 июня грузовик протаранил несколько машин, припаркованных у дома № 101 по ул. Сухарной в Новосибирске.


Авария случилась на дороге в сторону Заельцовского парка.


«Водитель эвакуатора вёз на жёсткой сцепке второй грузовик,  — сцепку порвало на повороте, видимо, не выдержали сварочные швы», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети свидетель ДТП Алексей Подлузский. 


В итоге грузовик по касательной протаранил несколько припаркованных на обочине автомобилей — Nissan Almera, Opel Corsa, Mazda 6, Nissan Pathfinder, Lexus GS 400, Honda Accord и Renault Logan, рассказала местная жительница, владелица одной из повреждённых машин Иванка Тонева. 


«Водитель был в отчаянии — у него даже ОСАГО нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ другой местный житель.


Эквакуатор протаранил 7 автомобилей
Эквакуатор протаранил 7 автомобилей


Жильцы дома подчеркивают, что владельцы нескольких автомобилей до сих пор не знают, что у них машины разбиты — Иванка Тонева, единственная владелица, присутствовавшая на месте в ночь аварии, сейчас пытается собрать всех пострадавших. 


Местные жители рассказывают, что это уже третье ДТП возле дома № 101 за полтора года 
Местные жители рассказывают, что это уже третье ДТП возле дома № 101 за полтора года 


В ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать ДТП. 


Новосибирские автомобилисты довольно часто бьют припаркованные машины. Так, недавно «Лада Калина» завелась без водителя и устроила ДТП на парковке, позже оказалось, что у машины плохо закреплён ручник. 

Алена Истомина
Фото Алексея Подлузского

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