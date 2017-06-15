Эвакуатор протаранил 7 припаркованных автомобилей на Сухарной

На повороте у грузового автомобиля порвало сцепку

Ночью 15 июня грузовик протаранил несколько машин, припаркованных у дома № 101 по ул. Сухарной в Новосибирске.





Авария случилась на дороге в сторону Заельцовского парка.





«Водитель эвакуатора вёз на жёсткой сцепке второй грузовик, — сцепку порвало на повороте, видимо, не выдержали сварочные швы», — рассказал НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети свидетель ДТП Алексей Подлузский.





В итоге грузовик по касательной протаранил несколько припаркованных на обочине автомобилей — Nissan Almera, Opel Corsa, Mazda 6, Nissan Pathfinder, Lexus GS 400, Honda Accord и Renault Logan, рассказала местная жительница, владелица одной из повреждённых машин Иванка Тонева.





«Водитель был в отчаянии — у него даже ОСАГО нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ другой местный житель.





Эквакуатор протаранил 7 автомобилей





Жильцы дома подчеркивают, что владельцы нескольких автомобилей до сих пор не знают, что у них машины разбиты — Иванка Тонева, единственная владелица, присутствовавшая на месте в ночь аварии, сейчас пытается собрать всех пострадавших.





Местные жители рассказывают, что это уже третье ДТП возле дома № 101 за полтора года





В ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать ДТП.





Новосибирские автомобилисты довольно часто бьют припаркованные машины. Так, недавно «Лада Калина» завелась без водителя и устроила ДТП на парковке, позже оказалось, что у машины плохо закреплён ручник.