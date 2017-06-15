«Субару» пошёл на неудачный обгон и загорелся после ДТП

Авария произошла утром в Толмачёво
Авария произошла утром в Толмачёво

Утром 14 июня на трассе под Новосибирском Subaru Forester загорелся после столкновения с Toyota Premio.


ДТП случилось в 8:30 на трассе между селом Красноглинное и Ордынским шоссе в Толмачёво.


«Toyota Premio и Subaru Forester двигались навстречу друг другу. "Тойота" ехала со стороны Красноглинного, "Субару" — со стороны Ордынского шоссе. Водитель "Субару" пояснил, что он начал обгонять попутный автомобиль, водитель которого не захотел уступать и прибавил скорость. Водитель "Субару" увидел, что впереди едет "Тойота", и начал возвращаться обратно в свой ряд. Попутный автомобиль начал тормозить, "Субару" также пришлось тормозить», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Удар пришёлся на левую часть капота Toyota Premio
Удар пришёлся на левую часть капота Toyota Premio


Когда «Субару» затормозил, его занесло и развернуло. В этот момент в него врезалась «Тойота». От удара «Тойоту» отбросило в отбойник, а «Субару» — на обочину.


После удара Subaru Forester загорелся. Участники аварии смогли потушить автомобиль салонными огнетушителями и подручными средствами, сообщили аваркомы.


Subaru Forester загорелся после столкновения
Subaru Forester загорелся после столкновения


У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Девушка, которая была за рулём «Тойоты», рассекла лицо. Водители вызвали «скорую помощь», передали в «Автоспасе».


Аварии нередко провоцируют возгорание автомобилей. Похожий случай произошёл вечером 20 марта в Искитимском районе. Тогда легковая машина столкнулась с фурой, после чего загорелась.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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