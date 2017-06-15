«Субару» пошёл на неудачный обгон и загорелся после ДТП

Авария произошла утром в Толмачёво

Утром 14 июня на трассе под Новосибирском Subaru Forester загорелся после столкновения с Toyota Premio.





ДТП случилось в 8:30 на трассе между селом Красноглинное и Ордынским шоссе в Толмачёво.





«Toyota Premio и Subaru Forester двигались навстречу друг другу. "Тойота" ехала со стороны Красноглинного, "Субару" — со стороны Ордынского шоссе. Водитель "Субару" пояснил, что он начал обгонять попутный автомобиль, водитель которого не захотел уступать и прибавил скорость. Водитель "Субару" увидел, что впереди едет "Тойота", и начал возвращаться обратно в свой ряд. Попутный автомобиль начал тормозить, "Субару" также пришлось тормозить», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Удар пришёлся на левую часть капота Toyota Premio





Когда «Субару» затормозил, его занесло и развернуло. В этот момент в него врезалась «Тойота». От удара «Тойоту» отбросило в отбойник, а «Субару» — на обочину.





После удара Subaru Forester загорелся. Участники аварии смогли потушить автомобиль салонными огнетушителями и подручными средствами, сообщили аваркомы.





Subaru Forester загорелся после столкновения





У обоих автомобилей сработали подушки безопасности. Девушка, которая была за рулём «Тойоты», рассекла лицо. Водители вызвали «скорую помощь», передали в «Автоспасе».





Аварии нередко провоцируют возгорание автомобилей. Похожий случай произошёл вечером 20 марта в Искитимском районе. Тогда легковая машина столкнулась с фурой, после чего загорелась.

