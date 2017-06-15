Из новосибирской «МЕГИ» эвакуировали посетителей

Эвакуация в «МЕГЕ»
Эвакуация в «МЕГЕ»

Утром 15 июня в торговом центре «МЕГА» в Новосибирске произошла эвакуация — посетителей вывели на улицу.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Михаил Докукин, в 11-м часу утра он был рядом с торговым центром «МЕГА», когда услышал по громкой связи объявление о том, что проводится эвакуация. Также в объявлении звучала просьба выполнять указания сотрудников.


«Скорее всего, эвакуация учебная», — предположил Михаил Докукин, добавив, что на заднем дворе сейчас находятся около 200 эвакуировавшихся горожан.


«В "МЕГЕ" эвакуация. Ничего не понятно, людей собирают на парковке, говорят, по техническим причинам», — написала в редакцию ещё одна читательница НГС.


Дозвониться до администрации торгового центра пока не получается: телефоны в «МЕГЕ» не отвечают.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.


11:14

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что эвакуация учебная. «Один из магазинов объявил учебную тревогу», — пояснили в полиции.


11:19 

В свою очередь администратор торгового центра, до которого дозвонилась корреспондент НГС.НОВОСТИ, комментировать происходящее пока отказалась.


11:47

«Учебная эвакуация в "МЕГЕ Новосибирск" началась в 10:38 и продлилась один час. По легенде, в одном из магазинов "МЕГИ" произошло возгорание», — рассказала и.о. управляющего СТЦ «МЕГА Новосибирск» Валентина Воронцова.


По её словам, такие эвакуации проводятся в торговом центре ежегодно, чтобы все подрядчики и арендаторы научились взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме. 


Посетителей торгового центра вывели на улицу
Посетителей торгового центра вывели на улицу


Пожарные учения в новосибирских торговых центрах проводятся регулярно, например, недавно из ТРЦ «Аура» по этой причине эвакуировали около 100 посетителей и сотрудников.

Ольга Хмелевская
Фото Михаила Докукина (1), читательницы НГС (2)

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