Под припаркованным «Фордом» на Богаткова провалился асфальт

На парковке во дворе дома № 218 по ул. Бориса Богаткова
На парковке во дворе дома № 218 по ул. Бориса Богаткова

Вечером 14 июня во дворе дома № 218 на ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска под припаркованной машиной провалился асфальт. 


Фотографии с «Фордом», колесо которого провалилось в яму, в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель. Очевидец пояснил, что он увидел провалившуюся машину в 8-м часу вечера во дворе дома № 218 по ул. Бориса Богаткова.


Как рассказал председатель ТСЖ «Ангара» Борис Кривоножко, асфальт на придомовой территории провалился примерно в 19:00. Под колесом машины образовалась яма глубиной примерно 50 см. Работники ТСЖ тут же огородили опасное место.


Предупреждающие ленточки на опасном участке
Предупреждающие ленточки на опасном участке


По словам Бориса Кривоножко, в прошлом году в этом месте «Горводоканал» менял свои сети. А благоустройство после раскопок восстанавливал субподрядчик «Горводоканала», название которого председатель ТСЖ не знает.


«Скорее всего, плохое было основание сделано под асфальт, и там вымыло и провалилось. <…> Усадка произошла», — описал ситуацию Борис Кривоножко.


По его словам, правление ТСЖ надеется, что субподрядчик отремонтирует асфальт за свой счёт. «Мы будем добиваться, чтобы всё переделать, вскрыть [асфальт] дальше, причину [провала] узнать, потому что оно может и дальше пойти где-нибудь такое», — пояснил Борис Кривоножко.


Он добавил, что провалившаяся машина принадлежит одной из жительниц дома. От провала в яму автомобиль не пострадал.


НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-службу «Горводоканала» с просьбой прокомментировать ситуацию и назвать субподрядчика, который укладывал асфальт во дворе дома № 218 по ул. Бориса Богаткова. В пресс-службе предприятия на вопросы пообещали ответить позднее.


12:15

Как сообщили в «Горводоканале», компания, укладывавшая асфальт после раскопок в этом дворе, планирует восстановить благоустройство за свой счёт.


Председатель ТСЖ утверждает, что яма достигает 50 см в глубину
Председатель ТСЖ утверждает, что яма достигает 50 см в глубину


Это уже не первый с начала недели случай, когда машины в Новосибирске проваливаются под асфальт. 12 июня очевидец заметил на ул. Линейной «Тойоту Спринтер» с застрявшим в яме передним колесом.

Ольга Хмелевская
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